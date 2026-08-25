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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi

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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçimi yenilenecek. AK Parti'nin itirazı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için yeniden oylamaya gidilecek.

AK Parti'nin itirazı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Belediye başkanvekili seçimi yenilenecek.

USULSÜZLUK OLDUĞUNA HÜKMEDİLDİ

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi
Başlık ResmiÜsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya’nın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu.

Sabah'ın haberine göre; meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin’in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi
Başlık ResmiÜsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 'usulsüzlük' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti.

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