Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi
Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçimi yenilenecek. AK Parti'nin itirazı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için yeniden oylamaya gidilecek.
AK Parti'nin itirazı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Belediye başkanvekili seçimi yenilenecek.
USULSÜZLUK OLDUĞUNA HÜKMEDİLDİ
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya’nın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu.
Sabah'ın haberine göre; meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin’in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.
CHP'den mutlak butlan kararı adımı! Temyiz başvurusu geri çekildi
DEDETAŞ GÖREVDEN ALINMIŞTI
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 'usulsüzlük' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti.