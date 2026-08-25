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Dünya

Çoban nehir yatağında servet buldu, haberi alan 10 bin kişi köye akın etti: Çalılar maden sahasına döndü!

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Çoban nehir yatağında servet buldu, haberi alan 10 bin kişi köye akın etti: Çalılar maden sahasına döndü!
Fotoğraf Başlığı Çoban nehir yatağında servet buldu, haberi alan 10 bin kişi köye akın etti: Çalılar maden sahasına döndü!

Kenya’nın batısındaki ücra Cheporor köyünde kayıp keçisini ararken tesadüfen altın bulan 33 yaşındaki keçi çobanı Manasse Lomachar, elde ettiği 3 gram altını 280 dolara satmasının ardından yeni bir fitili ateşledi. Lomachar’ın şanslı keşfi ve ardından gelen haberler üzerine, aralarında komşu ülke Uganda'dan gelenlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi geleceklerini değiştirmek umuduyla bölgeye akın etti.

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Kenya'nın Batı Pokot ilçesine bağlı Cheporor köyünde keçi çobanlığı yapan Manasse Lomachar, kaybolan keçisini aradığı sırada nehir yatağında altın arayan bir grup kadına rastladı. Kadınlara katılarak nehir yatağında 3 gram altın bulan 33 yaşındaki çoban, bu altını 36 bin Kenya şilini (yaklaşık 280 dolar) karşılığında sattı. Keşfin kulaktan kulağa yayılmasıyla birlikte, daha önce sadece çalılık ve otluk olan alan derme çatma maden kampları, toprak yığınları ve derin çukurlarla doldu.

Çoban nehir yatağında servet buldu, haberi alan 10 bin kişi köye akın etti: Çalılar maden sahasına döndü!
Başlık ResmiÇoban nehir yatağında servet buldu, haberi alan 10 bin kişi köye akın etti: Çalılar maden sahasına döndü!

10 BİN KİŞİ BÖLGEYE AKIN ETTİ

Yerel yetkililer, altın hücumunun zirve yaptığı dönemde Kenya ve Uganda sınırından bölgeye yaklaşık 10 bin kişinin geldiğini kaydetti. Çoğunluğu güvencesiz tarım işçilerinden oluşan ve eğitim masrafları ile aile geçimini karşılamaya çalışan binlerce insan, ellerindeki çapa ve küreklerle toprağı kazmaya başladı.

Kadınlar nehir yataklarında çamur elerken, deneyimli madenciler ise daha derin çukurlar açarak şanslarını denemeyi sürdürüyor. İlk yoğunluğun ardından madenci sayısı 2 bin 500 seviyelerine gerilese de bölgedeki arayış kesintisiz devam ediyor.

Çoban nehir yatağında servet buldu, haberi alan 10 bin kişi köye akın etti: Çalılar maden sahasına döndü!
Başlık ResmiÇoban nehir yatağında servet buldu, haberi alan 10 bin kişi köye akın etti: Çalılar maden sahasına döndü!

HIZLI YERLEŞİM ALTYAPI VE GÜVENLİK KRİZİNİ BERABERİNDE GETİRDİ

Cheporor ve çevresinde kısa sürede gıda ve su satan 200'den fazla yeni işletme açıldı. Ancak altyapısı bulunmayan, şebeke suyu ve sanitasyon imkanı olmayan dağlık alanda insan sayısının patlaması ciddi bir halk sağlığı riskini doğurdu. Temiz su eksikliği ve zorlu hayat koşulları sebebiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken; güvenlik güçleri de kadınlar ile kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ve güvenlik risklerini önlemek adına devriyelerini artırdı. Ayrıca yetkililer, Eylül ayında başlayacak okul dönemi öncesinde çocukların maden sahalarından uzak tutulması amacıyla özel önlemler aldı.

BÖLGE HALKI DESTEK VE ORGANİZE MADENCİLİK İSTİYOR

Topraktaki altın rezervinin ticari potansiyeli ve boyutları henüz tam olarak belirlenemezken, çıkarılan numuneler incelenmek üzere yakın kasabalara nakledildi. Yaşadıkları bölgedeki derin yoksulluğa dikkat çeken Manasse Lomachar ve yerel halk, madencilik faaliyetlerinin yasaklanması yerine hükümetin metal dedektörleri ve güvenli çıkarma ekipmanlarıyla bölgeye destek olmasını, sürecin daha organize ve güvenli bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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