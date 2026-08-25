Samsun’un İlkadım ilçesinde tokat atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki A.K.’nin 2 kişiyi bıçakla yaraladığı olayda, yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi.

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Tokatın intikamını bıçakla aldı

ÇOCUK ŞUBE’YE TESLİM EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.K., G.E. (29) ve Ş.Ç.’yi (31) bıçakla yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Tokatın intikamını bıçakla aldı

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TOKAT KAVGASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

A.K.’nin üç gün önce G.E.'nin kendisini tokatladığı iddiasıyla bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından A.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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