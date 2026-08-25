Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması talebi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na
Fotoğraf Başlığı Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğluna aklama soruşturması talebi

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcının Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağını sorması üzerine İmamoğlu "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır." dedi. Savcılık Hasan İmamoğlu hakkında "aklama" suçundan soruşturma açılmasını istedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunmasını veren tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'na İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a elden verilen 1 milyon Euro soruldu. Hasan İmamoğlu, "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" biçiminde cevap verdi. Bunun sonrasında savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında ‘aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5'inci gününde sürüyor. Duruşmada, Beylikdüzü'nde 3 daire üstünen elden para aldığı öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı.

Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu
Başlık ResmiHasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında üstüne atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık İmamoğlu, "Benim bu hayatta dikkat ettiğim iki şey var; Haram yememek, yedirmemek. Ben, çocuklarıma da bunu öğrettim. Ben, burada bir suçtan yargılanmıyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası olduğum için yargılanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Ben, bir süre önce yaşlandığımdan dolayı ticari faaliyetlerimi yönetmesi için Tuncay Yılmaz'a devrettim. Bu, bize yapılan eziyetten başka bir şey değil. İddianamede bize 3 daire aldığım deniyor. Benim 3'ten fazla dairem var. Daire alıp satmak suç mu? 60 yıllık ticari hayatımın ayaklar altına düşürülmesini kınıyorum. Burada iş insanı olarak konuşan insanlara şaşırıyorum çünkü yalan konuşuyorlar. FETÖ'ye okul yaptığım söyleniyor. Ben kendim okul yapmaya çalıştım, başaramayınca da devlete devrettim" ifadelerini kullandı.

Savunmasının ilerleyen bölümünde, Ekrem İmamoğlu'nun ‘casusluk' suçundan yargılanmasına da tepki gösteren sanık Hasan İmamoğlu, "Bizim soyumuzdan ‘casus' çıkmadı, Ben, gazi bir dedenin torunuyum. O bize vatana ihanetin ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde anlatırdı. Benim yurtdışı yasağımı kaldırmanızı istemiyorum çünkü benim yurt dışında hiçbir işim yok. Ancak, 2 üniversite bitirmiş başarılı torunumun bu yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Vatan Emniyete gittiğimizde, bana ‘3 daire almışsınız' dediler, ben ise ‘hayır 4 daire aldım' diye düzelttim" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması talebi
Başlık ResmiEkrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması talebi

"BEN İNCELEMEDİM AMA MUHASEBE KAYDI VARDIR"

Hasan İmamoğlu savunma yaptığı esnada Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın iddiaları kapsamında teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" biçiminde cevap verdi. Bunun sonrasında savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında ‘aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

BAKMADAN GEÇME
CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel
POLİTİKA

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel'den 'İBB davası boş değil' yorumu! "İmamoğlu'nu uyardım ama..."
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
İşte memur ve emekli için masadaki rakamlar
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Bakanlık, dökülen domateslerle ilgili açıklama yaptı
"YANIK BİR YER OLURSA AYARLA"
Hazine arazisi vurgunu: Tapu müdürü de gözaltında
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
‘İLAÇLA FELÇ EDİLİP KATLEDİLDİ’
‘İLAÇLA FELÇ EDİLİP KATLEDİLDİ’
Kan donduran iddia! Otopsi sonucunu kanıt gösterdi
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ!
ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ!
Maça damga vuran an! Vinicius kendini tutamadı
ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF!
ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF!
Hürmüz Boğazı'na karşılık deniz ablukası kalkıyor mu?
BU YIL ALTINLA YARIŞACAK!
BU YIL ALTINLA YARIŞACAK!
Verim yüzde 70 eridi, çiftçi kara kara düşünüyor
FAİZDE 6 AY SONRA BİR İLK!
FAİZDE 6 AY SONRA BİR İLK!
Dolar nasıl etkilenecek?
2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKA...
2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKA...
Antalya-Alanya Otoyolu’nda çalışmalar hız kazandı
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
İşte emekliye de yansıyacak son tahmin
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
Trump'ın hedefindeki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
"1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
İsrail'in en tehlikeli ismine suikast!
ETKİSİ 3 GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ 3 GÜN SÜRECEK!
Cumartesi başlayacak! Balkanlar’dan yola çıktı
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Rojin Kabaiş’in avukatından kan donduran iddia! Otopsi sonucunu kanıt gösterdi: ‘İlaçla felç edilerek katledildi’
Rojin Kabaiş’in avukatından kan donduran ilaç iddiası!
Kaydet
Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler
Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler
Kaydet
Yol çöktü, tonlarca yüklü kamyon yere gömüldü! O anlar kamerada
Yol çöktü, tonlarca yüklü kamyon yere gömüldü! O anlar kamerada
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.