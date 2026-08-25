Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması talebi

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcının Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağını sorması üzerine İmamoğlu "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır." dedi. Savcılık Hasan İmamoğlu hakkında "aklama" suçundan soruşturma açılmasını istedi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunmasını veren tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'na İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a elden verilen 1 milyon Euro soruldu. Hasan İmamoğlu, "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" biçiminde cevap verdi. Bunun sonrasında savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında ‘aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5'inci gününde sürüyor. Duruşmada, Beylikdüzü'nde 3 daire üstünen elden para aldığı öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı.

Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında üstüne atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık İmamoğlu, "Benim bu hayatta dikkat ettiğim iki şey var; Haram yememek, yedirmemek. Ben, çocuklarıma da bunu öğrettim. Ben, burada bir suçtan yargılanmıyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası olduğum için yargılanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Ben, bir süre önce yaşlandığımdan dolayı ticari faaliyetlerimi yönetmesi için Tuncay Yılmaz'a devrettim. Bu, bize yapılan eziyetten başka bir şey değil. İddianamede bize 3 daire aldığım deniyor. Benim 3'ten fazla dairem var. Daire alıp satmak suç mu? 60 yıllık ticari hayatımın ayaklar altına düşürülmesini kınıyorum. Burada iş insanı olarak konuşan insanlara şaşırıyorum çünkü yalan konuşuyorlar. FETÖ'ye okul yaptığım söyleniyor. Ben kendim okul yapmaya çalıştım, başaramayınca da devlete devrettim" ifadelerini kullandı.

Savunmasının ilerleyen bölümünde, Ekrem İmamoğlu'nun ‘casusluk' suçundan yargılanmasına da tepki gösteren sanık Hasan İmamoğlu, "Bizim soyumuzdan ‘casus' çıkmadı, Ben, gazi bir dedenin torunuyum. O bize vatana ihanetin ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde anlatırdı. Benim yurtdışı yasağımı kaldırmanızı istemiyorum çünkü benim yurt dışında hiçbir işim yok. Ancak, 2 üniversite bitirmiş başarılı torunumun bu yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Vatan Emniyete gittiğimizde, bana ‘3 daire almışsınız' dediler, ben ise ‘hayır 4 daire aldım' diye düzelttim" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması talebi

"BEN İNCELEMEDİM AMA MUHASEBE KAYDI VARDIR"

Hasan İmamoğlu savunma yaptığı esnada Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın iddiaları kapsamında teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" biçiminde cevap verdi. Bunun sonrasında savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında ‘aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası