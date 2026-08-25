Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler
Fotoğraf Başlığı CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMUNDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ. (SAİD VAKKAS YAĞCI/GAZİANTEP-İHA)Gaziantepte yaptığı işin 20 bin liralık ödemesini istediği iddia edilen boyacı ustası, tartıştığı alacaklıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep’te yaptığı işin 20 bin liralık ödemesini istediği iddia edilen boyacı ustası, tartıştığı alacaklıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi’nde bir fabrikada boyama işi yapan yabancı uyruklu 32 yaşındaki 4 çocuk babası Bedri Koca, işin tamamlanmasının ardından 20 bin liralık ödemesini istedi.

FARKLI YERLERİNDEN BIÇAKLANDI

Bir süre ödemesini alamayan ve bu nedenle son görüşmede alacaklılarıyla tartışan Bedri Koca, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler
Başlık ResmiYaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler

HAYATINI KAYBETTİ

Koca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler
Başlık ResmiYaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
İşte memur ve emekli için masadaki rakamlar
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Bakanlık, dökülen domateslerle ilgili açıklama yaptı
"YANIK BİR YER OLURSA AYARLA"
Hazine arazisi vurgunu: Tapu müdürü de gözaltında
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ!
ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ!
Maça damga vuran an! Vinicius kendini tutamadı
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF!
ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF!
Hürmüz Boğazı'na karşılık deniz ablukası kalkıyor mu?
BU YIL ALTINLA YARIŞACAK!
BU YIL ALTINLA YARIŞACAK!
Verim yüzde 70 eridi, çiftçi kara kara düşünüyor
FAİZDE 6 AY SONRA BİR İLK!
FAİZDE 6 AY SONRA BİR İLK!
Dolar nasıl etkilenecek?
2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKA...
2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKA...
Antalya-Alanya Otoyolu’nda çalışmalar hız kazandı
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
İşte emekliye de yansıyacak son tahmin
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
Trump'ın hedefindeki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
"1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
İsrail'in en tehlikeli ismine suikast!
ETKİSİ 3 GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ 3 GÜN SÜRECEK!
Cumartesi başlayacak! Balkanlar’dan yola çıktı
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı
KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ!
KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ!
40 yıllık zeytin markası için yeni gelişme
KAYIP SELİN'DEN HABER VAR
KAYIP SELİN'DEN HABER VAR
Babasını ziyarete giderken sırra kadem basmıştı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yol çöktü, tonlarca yüklü kamyon yere gömüldü! O anlar kamerada
Yol çöktü, tonlarca yüklü kamyon yere gömüldü! O anlar kamerada
Kaydet
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması talebi
Kaydet
Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu! İşte oğlunun ismi…
Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu! İşte oğlunun ismi…
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.