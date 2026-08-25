Gaziantep’te yaptığı işin 20 bin liralık ödemesini istediği iddia edilen boyacı ustası, tartıştığı alacaklıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi’nde bir fabrikada boyama işi yapan yabancı uyruklu 32 yaşındaki 4 çocuk babası Bedri Koca, işin tamamlanmasının ardından 20 bin liralık ödemesini istedi.

FARKLI YERLERİNDEN BIÇAKLANDI

Bir süre ödemesini alamayan ve bu nedenle son görüşmede alacaklılarıyla tartışan Bedri Koca, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler

HAYATINI KAYBETTİ

Koca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yaptığı işin parasını isteyen boyacıyı öldürdüler

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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