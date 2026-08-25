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Ekonomi

Tüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat

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Tüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat

Günden güne artan servis ücretleri vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala yeni servis ücretleri belirlenirken, yetkililerden de önemli uyarılar geliyor. Belirlenen ücretlerin üzerinde ödeme talep edilemeyeceği vurgulanırken, velilerin mağduriyet yaşamamaları için servis seçerken dikkatli olmaları gerekiyor.

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Okulların açılmasına sayılı günler kala yeni eğitim dönemine ilişkin servis ücretleri de netleşmeye başladı. Ücretlerdeki artış velilerin bütçesini zorlamaya devam ederken, yetkililerden de uyarılar geldi. Özellikle belirlenen ücretlerin üzerinde ödeme talep edilemeyeceği vurgulanırken, velilerin servis seçerken dikkatli olması istendi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini, velilerin servis aracı tercihinde gerekli kontrolleri titizlikle yapması gerektiğini belirtti.

Çocukların sabah evinden güvenle çıkmasının, okula emniyet içinde ulaşmasının ve gün sonunda huzurla ailesine kavuşmasının önemine dikkati çeken Yiğiner, "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis araçlarının ruhsatlı olmasına, gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşımasına mutlaka dikkat etmeliyiz. Gerekli izin ve belgelerden yoksun, hiçbir denetime tabi olmadan faaliyet gösteren korsan servisler, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atarken, tüm yükümlülüklerini yerine getirerek alın teriyle çalışan servisçi esnafımızı da haksız rekabete maruz bırakmaktadır." diye konuştu.

Tüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat
Başlık ResmiTüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat

Yiğiner, velilerin, servis tercihlerinde fiyatın yanı sıra güvenliğe, tecrübeye ve mevzuata uygunluğa da bakmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, belgeli, denetimli, trafik kurallarına titizlikle uyan ve sorumluluk bilinciyle hizmet veren servisçi esnafının tercih edilmesinin, çocukların güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

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BELİRLENENİN DIŞINDA ÜCRET TALEP EDİLEMEZ

Okul ve öğrenci servis ücretlerini belirleme yetkisinin belediyelerde, büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), diğer yerlerde ise belediye meclisleri veya ilgili daire başkanlıklarında olduğunu anımsatan Yiğiner, şunları kaydetti:

"Servisçiler tarafından yetkili kurumlar tarafından belirlenenin dışında ücret talep edilemez. Velilerimiz, yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir sorun yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı veya sözlü başvuru yapabilirler. Servis aracı işletmecileri esnaf odalarımız da bu süreçte velilerimizin yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olacaklardır. Ayrıca velilerimiz, eğer sorunlarına çözüm bulamazlarsa bağlı bulundukları belediyelerin zabıta müdürlüklerine de sorunlarını iletebilirler. Söz konusu servisçiler için gereken ceza uygulanır."

Tüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat
Başlık ResmiTüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat

Yiğiner, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere başarı dileyerek, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili evlatlarımızın yollarının ve bahtlarının açık olmasını temenni ediyor, her birine sağlık, huzur ve başarılarla dolu eğitim yılı diliyorum." diye konuştu.

Çocukların güvenli ulaşımı için büyük bir sorumluluk üstlenen servisçi esnafının da dikkatli olmasını isteyen Yiğiner, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve servisçi esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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