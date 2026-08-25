Üniversite kayıt ve yerleşme sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin KYK yurtlarına ilişkin araştırmaları da hız kazandı. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yurt başvuruları 25 Ağustos itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Şimdi ise gözler ''KYK yurtları ne zaman açılıyor, kalmaya ne zaman başlanır?'' sorularına çevrilmiş durumda.

KYK yurt başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvurular devam ederken en çok merak edilen konulardan biri ise KYK yurtlarının yeni eğitim döneminde hangi tarihte açılacağı oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor, kalmaya ne zaman başlanır? İşte detaylar...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR, KALMAYA NE ZAMAN BAŞLANIR?

KYK yurtlarının 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin kullanımına açılacağı tarih henüz açıklanmadı.

2024-2025 döneminde öğrenciler 16 Eylül'den itibaren yurtlarda kalmaya başlayıp üniversitesinin akademik takvimi nedeniyle dersleri daha erken başlayan öğrenciler için ise 13 Eylül'den itibaren barınma talebinde bulunma imkanı sağlanmıştı. Bu sene için de KYK yurtlarının Eylül ayının ilk haftalarında açılması bekleniyor.

Kesin tarih için KYK tarafından yapılacak resmi açıklama takip ediliyor.

KYK yurtları ne zaman açılıyor, kalmaya ne zaman başlanır? Başvuru süreci başladı!

KYK YURT BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başladı. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.

KYK yurtları ne zaman açılıyor, kalmaya ne zaman başlanır? Başvuru süreci başladı!

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona ermişti. Bu nedenle 2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi başvurularının da Ekim ayında başlaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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