Yükseköğrenim öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yurt başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. Peki, KYK 2026 yurt başvurusu nasıl yapılıır? KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. 2026-2027 dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; "Sevgili Öğrencilerimiz, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. Yurt başvuru işlemlerinizi 29 Ağustos 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz. " denildi.



GSB duyurdu! KYK yurt başvuruları başladı (KYK 2026 yurt başvuru ekranı)

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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca inceleyecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ek kontenjan öğrencileri, yatay - dikey geçiş öğrencileri, özel yetenek öğrencileri, lisansüstü eğitim öğrencileri, normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (artık yıl) öğrencileri ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde alınacak.

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