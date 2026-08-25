"Yalı" ve "Forza" taraftar gruplarına yapılan operasyonda 51 kişi tutuklandı

İzmir'de "Yalı" ve "Forza" taraftar grupları içinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yapılan operasyon kapsamında 51 kişi tutuklandı.

İzmir'de "Yalı" ve "Forza" taraftar grupları içerisindeki yapılanmalara yönelik operasyonda 51 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından paylaşılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından geçen sene eylül ayında Emircan Övüç'ün öldürülmesi olayı sonrası başlatılan projeli dosya çerçevesinde gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye gönderilen 28 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 3 zanlı ise adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

Operasyon çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve önceki dosya kapsamında tutuklu olan 27 şüpheliden biri adli kontrol koşuluyla serbest bırakılırken, 26 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı çıktı.

Buna göre projeli dosya çerçevesinde toplam tutuklu sayısı 51'e çıktı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Ağustos'ta, NSosyal sayfasından paylaştığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç örgütünün tespit edildiğini, 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün öldürülmesinin sonrasında derinleştirilen incelemelerde iki grup arasında 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eyleminin gerçekleştiğinin belirlendiğini söylemişti.

Toplamda 59 örgüt üyesinin tespit edildiğine, bunlardan 27'sinin cezaevinde olduğuna işaret eden Gürlek, İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese yapılan operasyonlarda 29 şüphelinin yakalandığını, örgüt idarecilerinin gözaltına alındığını ve firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildiğini kaydetmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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