Ordu’da sel ve taşkınlarla Ünye sahillerine taşınan ‘siyah altın’ olarak adlandırılan manyetik kum, 4 bine yakın hastaya şifa kaynağı oldu. Stres, romatizma ve siyatik gibi hastalıklara iyi gelen kumun dünyada sınırlı ülkede olduğunu belirten emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit “Yaptığım 7 yıllık araştırmalar sonucunda; bu kumun romatizma ve siyatik gibi rahatsızlıkların yanı sıra, insan vücudundaki mental ve fiziksel şikâyetlere de çok iyi geldiğini gördüm” dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 30 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde bulunan "manyetik siyah kum" birçok hastaya şifa kapısı araladı. Seller, dereler ve ırmaklar aracılığıyla dağlardaki madenlerden denize ulaşan 20 farklı mineral, Karadeniz dalgalarının kıyıyı aşındırmasıyla 80 mikron inceliğinde bir kuma dönüştü.

Ünye sahillerinin "siyah altını" olarak nitelendirilen bu manyetik kum, stres, romatizma ve siyatik gibi hastalıklara iyi geldi. 4 bin kişinin kum sayesinde kendini daha iyi hissettiği belirtilirken, Ünye sahilleri yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

‘Siyah altın’ selle Karadeniz sahillerine taşındı! Dünyada sınırlı ülkede var! 4 bine yakın kişi şifa buldu

DÜNYADA SINIRLI ÜLKEDE VAR

70 yaşındaki Ünyeli emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, yaptığı araştırmalara dayanarak şunları anlattı.

Dünyada çok sınırlı ülkelerde bulunan bu özel kum, içerdiği 20 farklı mineral sayesinde oldukça yüksek bir frekans değerine ulaşıyor. Minerallerin rezonansa girmesiyle ortaya çıkan bu enerji, yaklaşık 70 bin ile 80 bin frekans aralığındadır. İnsan frekans değeri ise ortalama 68 bin 500 civarındadır. Biz bu eşsiz değerden yararlanmak istiyoruz. Örneğin Japonya'da insanlar, alternatif tıp kapsamında kum banyoları ve kum terapileri yapıyorlar. Yaptığım 7 yıllık araştırmalar sonucunda; bu kumun romatizma ve siyatik gibi rahatsızlıkların yanı sıra, insan vücudundaki mental ve fiziksel şikâyetlere de çok iyi geldiğini gördüm.

‘Siyah altın’ selle Karadeniz sahillerine taşındı! Dünyada sınırlı ülkede var! 4 bine yakın kişi şifa buldu

“BİR DE MANYETİK ÇAMURUMUZ VAR”

"4 bine yakın kişi, stres, romatizma, siyatik ve iyileşmeyen ameliyat yaralarından şifa buldu" diye konuşan Yiğit “Burayı ziyaret eden herkesin, Ünye manyetik kumunun üzerinde yarım saat kadar yürümesini amaçlıyoruz. Ayrıca kumdan takı tasarlayan ve üreten Türkiye'deki tek yer Ünye'dir. Bununla birlikte, henüz yeterince tanıtamadığımız bir de manyetik çamurumuz var. Kısacası Ünye sahilleri, baştan başa manyetik kumuyla şifa dağıtan bir ilçemizdir” dedi.

‘Siyah altın’ selle Karadeniz sahillerine taşındı! Dünyada sınırlı ülkede var! 4 bine yakın kişi şifa buldu

“ŞİFA KAYNAKLARI BUNDA SAKLI”

Çaybaşı ilçesinin Köklük Mahallesi'nde yaşayan ve ailesiyle her yıl Ünye'ye gelen 45 yaşındaki Ertuğrul Çiloğlu ise şöyle konuştu.

"Her yıl temmuz ve ağustos aylarında buraya gelir, çocuklarımızla birlikte Ünye'nin denizinden ve manyetik kumundan yararlanırız. Bütün şifa kaynakları bunda saklıdır. İnsanı dinlendiriyor ve huzur veriyor. Karadeniz sahilindeki pek çok yeri gezdim, ancak en şirin ilçenin Ünye diyebilirim. Havaların ısınmaya başladığı temmuz ortasından ağustos ayına kadar, imkân buldukça buranın denizinden ve kumundan faydalanmaya çalışıyoruz.

‘Siyah altın’ selle Karadeniz sahillerine taşındı! Dünyada sınırlı ülkede var! 4 bine yakın kişi şifa buldu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ordu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOrdu

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