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Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 60 suçlu, Türkiye'ye iade edildi

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Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 60 suçlu, Türkiye'ye iade edildi
Fotoğraf Başlığı Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 60 suçlu, Türkiyeye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun ülkemize geri getirildiğini duyurdu.

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Kırmızı Bültenle Aranan 16, Ulusal Seviyede aranan 44 suçlu ülkemize geri getirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre suçlular; Gürcistan(43), Yunanistan(5) Almanya(2), Birleşik Krallık(2), Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da bulundu.

İÇİŞLERİ DUYURDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (16) D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. ile

Ulusal seviyede aranan (44) V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

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"YURT DIŞINA KAÇARAK İZLERİNİ KAYBETTİREMEZLER"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 60 suçlu, Türkiyeye iade edildi
Başlık ResmiKırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 60 suçlu, Türkiyeye iade edildi

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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