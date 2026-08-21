Tribünlerdeki yapılara darbe! 'Forza ve Yalı' içinde 28 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir’de organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonların detaylarını paylaştı. İstanbul’da turistleri hedef alan organize hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 32 şüpheli, İzmir merkezli 4 ilde “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içinde gerçekleştirilen operasyonda ise 28 şüpheli yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya sayfasından paylaştığı açıklamada İstanbul ve İzmir’de organize suç yapılanmalarına yönelik yapılan iki ayrı operasyon hakkında bilgi aktardı.

Kentlerin huzurunu bozan ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettirildiğini söyleyen Gürlek, İstanbul’da turistleri hedef alan organize hırsızlık şebekesinin çökertildiğini duyurdu.

YABANCI ASILLI 32 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada, çoğunluğu yabancı asıllı 32 şüphelinin turistik bölgelerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Şüphelilerin tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket edip özellikle yabancı turistleri “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle hedef aldığı tespit edildi.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre şebekenin 25 ayrı hırsızlık eylemi belirlendi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık yaparak yaklaşık 400 bin TL suç geliri elde ettiği kaydedildi.

Organize yapının faaliyetlerinin sonlandırılması için İstanbul’da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 32 şüpheli yakalandı.

TARAFTAR GRUPLARI İÇİNDEKİ YAPILARA OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir diğer soruşturmada ise “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içinde faaliyet gösterdiği kaydedilen iki organize suç yapılanması deşifre edildi.

Soruşturmanın, 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç’ün ateşli silahla öldürülmesinin sonrasında derinleştirildiği belirtildi. İki grup arasında yaklaşık 8 aylık dönem içinde 8 ayrı şiddet eyleminin meydana geldiği belirlendi.

Toplam 59 örgüt üyesinin belirlendiği soruşturma çerçevesinde 27 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

32 aktif şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 4 ilde toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda aralarında örgüt idarecilerinin de olduğu 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise silahlar, mühimmat, uyuşturucu haplar ve çeşitli suç unsurları yakalandı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlar ile alakalı açıklamasında şunları söyledi:

"HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

“Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez.”

Suç örgütlerinin idarecileri, üyeleri, bağlantıları ve suçtan elde edilen gelirlerinin üstüne gidilmeye devam edileceğini vurgulayan Gürlek, “Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca soruşturmaları yapan İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerine ve operasyonlarda görev alan kamu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

BAŞSAVCLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan açıklamada, “Yalı” ve “Forza” isimli iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmanın, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmada, iki grup arasında 2025 senesinde başlayıp 2026 senesine dek süre kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, silahlı yaralama, tehdit, iş yeri ve ikamet kurşunlama ile mala zarar verme eylemlerinin bağlantılı olduğu değerlendirildi. Tanık ve müşteki ifadeleri, HTS ve iletişim kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, PTS verileri ve fiziki takip çalışmalarında, örgüt üyelerinin liderlerinden aldıkları talimatlarla hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldığı bildirildi.

Dosya kapsamında Yalı grubunda 31, Forza grubunda ise 28 olmak üzere toplam 59 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 27’sinin cezaevinde olduğu belirtilirken, 21 Ağustos 2026’da İzmir merkezli Kocaeli, Konya ve Muğla’da toplam 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, operasyon kapsamında tüm örgüt yöneticilerinin yakalandığı açıklandı.

KULÜP YÖNETİCİLERİ YOK

Başsavcılık ayrıca soruşturmada Göztepe Spor Kulübü yöneticileri veya çalışanlarından herhangi bir kişinin şüpheli olarak yer almadığını özellikle vurguladı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı ve havalı tabanca, çeşitli mühimmat, uyuşturucu hap, bıçaklar ve beyzbol sopası ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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