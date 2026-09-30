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Dünya

Adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı: Yunan’dan yeni tahrik

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Adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı: Yunan’dan yeni tahrik
Başlık ResmiAdacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı: Yunan’dan yeni tahrik

İki gün önce ‘önleyici saldırı’ planıyla Türkiye’ye saldırı senaryosu üzerinde çalışan Yunan ordusu şimdi de Ege’deki küçük adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı yaptı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunda Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı “Coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz” demesine rağmen Yunan ordusundan peş peşe tahrik adımları geliyor.

Ta Nea gazetesi önceki gün, Türkiye’ye yönelik düzenleyebileceği varsayımsal bir ‘önleyici saldırı’ senaryosunu taşımıştı.

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Yunan Genelkurmayı’nın yeni savunma doktrinine dayandırılan dört aşamalı kurguda; Dalaman, Balıkesir, Çiğli ve Foça’daki askerî üslerin ilk dalgada vurularak çatışmanın 24 saatten kısa sürede Atina’nın lehine sonuçlanacağı öne sürüldü. Senaryonun resmî bir plan değil, ‘muhtemel ve gerçekçi senaryolardan biri’ olduğu belirtilirken, söz konusu doktrinin Yunanistan’ın geleneksel ‘pasif savunma’ anlayışından ‘aktif caydırıcılık’ yaklaşımına geçişinin sinyali olduğu savunuldu.

Ta Nea’nın ardından bir başka Yunan gazetesi Kathimerini, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryolarının yer aldığı tatbikat yaptığını yazdı.

“Aleksandros” isimli tatbikatla Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin havada, karada ve denizde müdahale hızı, kabiliyeti ve hazırlık derecesi test edildi.

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Tatbikat kapsamında ele alınan senaryolarda, birlikler 5 dakika içinde filo unsurları olarak görev başına geçerken, özel harekât birimleri ve özel kuvvetler de ülkenin farklı bölgelerine sevk edildi. Özel harekât birliklerinin donanmaya ait gemilere hızlı intikali, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryoları da tatbikatta ele alındı.

Meriç bölgesindeki ve adalardaki kara birlikleri tam teyakkuz durumuna alınarak, tatbikatın ihtiyaçları için 70 savaş uçağı harekete geçirildi. Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ani, koordine olarak etkili şekilde karşılık verme kapasitesini sınamayı amaçlayan tatbikat hem gece hem de gündüz saatlerinde yapıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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