9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! İşte o isimler

Siyasette art arda yaptığı transferle dikkat çeken AK Parti'de bugün yeni bir gelişme daha yaşanacak. 9 belediye başkanı, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılacak, başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

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Son dönemde birçok milletvekili, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri AK Parti'ye katılmış; siyasette hareketli günler yaşanmıştı.

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sungu Belediye Başkanı da AK Parti'ye katılan son isimler arasında yer almıştı.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. 9 belediye başkanı daha bugün AK Parti'ye katılacak. Başkanlara rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

AK Parti'ye katılması beklenen isimler ise şu şekilde:

Belediye başkanı İl Belediye us Mevcut partisi Belediye meclisi dağılımı Toplam üye Vahap AKAY Tekirdağ Çerkezköy 223.975 CHP AK Parti 10, CHP 19, MHP 2 31 Onur Emrah YILDIZ İzmir Çiğli 216.430 CHP AK Parti 10, CHP 20, MHP 1 31 Mehmet AKPINAR Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 213.930 YRP AK Parti 13, YRP 18 31 Mehmet KARACA Kahramanmaraş Türkoğlu 81.055 YRP AK Parti 10, YRP 15 25 Halil ÖZTÜRK Antalya Elmalı 41.550 CHP AK Parti 3, CHP 10, MHP 2 15 Muhammet SEPTİOĞLU Elazığ Palu 17.872 YRP AK Parti 3, YRP 6 9 Görbil ÖZCAN Erzurum Şenkaya 14.918 CHP AK Parti 4, CHP 7 11 Aydın DİNÇER Balıkesir Marmara 11.827 CHP AK Parti 4, CHP 5, YENİ 2 11 Bora KARAKULLUKCU Sivas Koyulhisar 11.782 İYİ AK Parti 5, İYİ 4 9

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