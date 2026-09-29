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9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! İşte o isimler

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9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! İşte o isimler
Başlık Resmi9 belediye başkanı daha AK Partiye katılıyor! İşte o isimler

Siyasette art arda yaptığı transferle dikkat çeken AK Parti'de bugün yeni bir gelişme daha yaşanacak. 9 belediye başkanı, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılacak, başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Son dönemde birçok milletvekili, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri AK Parti'ye katılmış; siyasette hareketli günler yaşanmıştı.

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sungu Belediye Başkanı da AK Parti'ye katılan son isimler arasında yer almıştı.

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ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. 9 belediye başkanı daha bugün AK Parti'ye katılacak. Başkanlara rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

AK Parti'ye katılması beklenen isimler ise şu şekilde:

Belediye başkanıİlBelediyeusMevcut partisiBelediye meclisi dağılımıToplam üye
Vahap AKAYTekirdağÇerkezköy223.975CHPAK Parti 10, CHP 19, MHP 231
Onur Emrah YILDIZİzmirÇiğli216.430CHPAK Parti 10, CHP 20, MHP 131
Mehmet AKPINARKahramanmaraşDulkadiroğlu213.930YRPAK Parti 13, YRP 1831
Mehmet KARACAKahramanmaraşTürkoğlu81.055YRPAK Parti 10, YRP 1525
Halil ÖZTÜRKAntalyaElmalı41.550CHPAK Parti 3, CHP 10, MHP 215
Muhammet SEPTİOĞLUElazığPalu17.872YRPAK Parti 3, YRP 69
Görbil ÖZCANErzurumŞenkaya14.918CHPAK Parti 4, CHP 711
Aydın DİNÇERBalıkesirMarmara11.827CHPAK Parti 4, CHP 5, YENİ 211
Bora KARAKULLUKCUSivasKoyulhisar11.782İYİAK Parti 5, İYİ 49
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