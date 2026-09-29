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Hamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu

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Hamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu
Başlık ResmiHamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu

Doğuştan talasemi hastası olan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın hayatı, 14 yaşında yapılan DNA testiyle altüst oldu. Yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, hayata tutunabilmek için Müge Anlı’nın programında hiç tanımadığı öz babasını aramaya başladı. Hamid, Müge Anlı’nın yayınında annesinin gerçek babasının kimliğini gizlediğini öne sürerek, “Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor” dedi. Hayatta kalabilmek için hiç tanımadığı biyolojik babasını arıyor.

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İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi, küçük yaşlarda başladı. Doğuştan talasemi majör hastası olan Hamid, halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen hastalık nedeniyle düzenli olarak kan nakli olmak zorunda.

Henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Hamid, çocukluk yıllarını babaannesi ve dedesinin yanında geçirdi. Kendisine bakan ailesini gerçek ailesi olarak bilen Hamid’in hayatındaki büyük değişim ise hastalığının ağırlaşmasıyla yaşandı.

Hamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu
Başlık ResmiHamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu

DNA TESTİYLE HAYATINI DEĞİŞTİREN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Hamid, 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle komaya girdi. İlik nakli için yapılan tetkikler sırasında kan uyuşmazlığı tespit edilince DNA testi yapılmasına karar verildi. Test sonucunda, Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

BABASI SANDIĞI KİŞİ ÖZ BABASI DEĞİLMİŞ

Yaşadığı süreci anlatan Hamid, “Her şey 14 yaşında ben hasta olduğumda ortaya çıktı. Babamla kan uyuşmazlığımız oldu. DNA testi yaptırdık. Babamın biyolojik babam olmadığını öğrendim” dedi.

Hamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu
Başlık ResmiHamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu

“HİÇ TANIMIYORUM AMA ONUN KANINDANIM”

Gerçeği öğrendikten sonra biyolojik babasını bulmaya karar veren Hamid, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istedi. Hayatta kalabilmesi için biyolojik babasının donör olmasının büyük önem taşıdığını belirten genç, “Onu hiç görmedim, onu hiç tanımıyorum ama onun kanındanım, onun canındanım” ifadelerini kullandı.

“ANNEM BABAMIN KİM OLDUĞUNU SAKLIYOR”

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, Hamid’in annesinin boşanma sürecinde büyük oğlunu yanına alırken Hamid’i babasına bırakmasına da dikkat çekti. Yıllar sonra biyolojik babasının farklı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte yaşananlar daha da dikkat çekici bir hal aldı. Hamid ise canlı yayında annesine yönelik sitemini, “Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor” sözleriyle dile getirdi.

İLİK NAKLİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Her hafta kan nakli olmak zorunda olduğunu belirten Hamid, zaman zaman uygun kan bulmakta da zorlandığını söyledi. İlik nakline ihtiyaç duyduğunu dile getiren genç, “Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım” diye konuştu.

Tedavi için zamanla yarıştığını belirten Hamid, “19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Tedavi olmak için önümde yaklaşık 6 ay var” dedi.

“ANNEMİN AĞZINDAN ÇIKACAK İKİ KELİMEYE MUHTACIM”

Biyolojik babasının kim olduğunu annesinin bildiğini ancak bu bilgiyi kendisiyle paylaşmadığını öne süren Hamid, annesinden yardım istedi.

Hamid, “Biyolojik babamı bulmak için annemin ağzından çıkacak iki kelimeye muhtacım. Annem yıllardır benden kaçıyor. Bana ‘Dayınlarla kötü olurum’ diyor” ifadelerini kullandı.

DNA testinin ardından kendisini büyüten babaannesi ve dedesiyle de arasının açıldığını anlatan Hamid, büyük bir yalnızlık yaşadığını belirtti.

“BABAMIN BANA DONÖR OLMASI LAZIM”

Genç adamın en büyük isteği ise biyolojik babasına ulaşarak ilik nakli sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği alabilmek. Hamid, “Ben maddi manevi hiçbir şey istemiyorum. Sadece babamın bana kan vermesi, donör olması lazım. Dünya gözüyle onu görmek istiyorum. Biyolojik babamın bana hayat vermesini istiyorum” sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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