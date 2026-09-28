Orta Doğu'dan eserler seslendirildi: ‘Arap Orkestrası’ başkentte sahne aldı
Dünyaca tanınan Ulusal Arap Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentte sahne aldı. Orkestra, Filistinli vokalist Nai Barghouti’nin eşlik ettiği konserde Arap müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.
Dünyaca meşhur “Ulusal Arap Orkestrası” (National Arab Orchestra-NAO) başkentte sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen konser, Ziraat Bankası Ana Salonu’nda CSO Ada Ankara’da gerçekleştirildi.
Orkestra şefi Michael Ibrahim tarafından 2009’da kurulan Ulusal Arap Orkestrası, Arap müzik kültürünün özgün repertuvarını dinleyiciye sundu.
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Ibrahim idaresindeki orkestraya uluslararası üne sahip ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti eşlik etti.
Konser, Arap dünyasının sevilen eserlerini, güçlü orkestral yorumları ve Nai Barghouti’nin kendine özgü vokal stilini aynı sahnede bir araya getirdi.