İstanbul'da 9 günlük maraton: Kültür Yolu doğduğu yere geri döndü

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 20’nci durağı İstanbul oldu. 4 Ekim’e kadar sürecek festival, 23 farklı mekân ve 50’den fazla noktada konserden sergilere, tiyatrodan fotoğraf etkinliklerine uzanan geniş bir programla sanatseverleri buluşturuyor.

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Dünyanın en büyük festival zinciri olarak ifade edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 20’nci durağı olan İstanbul’da kültür sanat maratonu başladı. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temelleri 2021’de “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” adıyla atılan organizasyon, tekrar şehre dönmüş oldu.

Festival çerçevesinde 23 farklı mekân ve 50’den fazla noktada faaliyetler düzenleniyor. AKM yine festivalin kalbi konumunda. Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet’in eserleri “Üç Ressam” sergisinde yer alıyor.

“Renklerin Sureti” sergisi ise renkler ve insan suretleri aracılığıyla duyguları, düşünceleri ve yaşanmışlıkları görünür kılıyor. ASELSAN’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergisine ise fonksiyonunu tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkların uluslararası sanatçıların yorumlarıyla tekrar şekil kazanıyor.

AKM’DE DİKKAT ÇEKEN KONSERLER

Öte yandan dünyaca meşhur orkestralardan Royal Philharmonic Orchestra, festivalin başlamasından bir gün önce ve önceki akşam İstanbullu müzikseverlerle buluştu. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konserler müzik direktörü ve şef Vasily Petrenko yönetiminde gerçekleşti.

Royal Philharmonic Orchestra Üzerine Sanat Sohbeti söyleşisi ise AKM Türk Telekom Lounge’da gerçekleşti. Festivalin sahne sanatları programında “Swans”, AKM Tiyatro Salonu’nda seyirci karşısına çıktı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi “Deliriyum”, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sahnelendi.

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde festivalin ilk günü düzenlenen FotoMaraton Beyoğlu ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde amatör ve profesyonel fotoğrafçılar kentin sokaklarında yerini aldı. Festival, 4 Ekim’e kadar devam edecek.

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