İngiltere'de terör paniği! ABD üssünün yanındaki onlarca ev boşaltıldı

İngiltere’de ABD savaş uçaklarının kullandığı RAF Fairford Üssü yakınında alarm verildi. Patlayıcı şüphesi üzerine 85 ev boşaltılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Donald Trump ise şüphelilerin üsse büyük zarar vermeyi amaçladığını söyledi.

Özetle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında gazetecilere İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan Fairford Üssü yakınlarındaki olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP: İNGİLTERE'YLE HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK

Olayda 5 şüphelinin gözaltına alınmasını "harika" olarak nitelendiren Trump, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık. Onlar hakkında soruşturma başlatmıştık." diye konuştu.

Trump, "Kalemize büyük hasar vermeyi amaçlıyorlardı ama İngiltere'yle işbirliğimiz harika sonuç verdi." diye konuştu.

ABD ÜSSÜ YAKININDA 85 EV TAHLİYE EDİLDİ

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyünde acil durum ilan edilmişti.

Gloucestershire Emniyet Müdür Yardımcısı Richard Ocone, şüpheli görülen 3 aracın RAF Fairford yönüne gittiği ihbarı aldıklarını ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Ocone, Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlaması yöneltilen 5 erkek şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, köydeki 85 evin tahliye edildiğini söylemişti.

FAIRFORD ÜSSÜ ABD SAVAŞ UÇAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amacıyla kullanıldığını da öne sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala