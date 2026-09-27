Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İngiltere'de terör paniği! ABD üssünün yanındaki onlarca ev boşaltıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İngiltere'de terör paniği! ABD üssünün yanındaki onlarca ev boşaltıldı
Başlık Resmiİngilterede terör paniği! ABD üssünün yanındaki onlarca ev boşaltıldı

İngiltere’de ABD savaş uçaklarının kullandığı RAF Fairford Üssü yakınında alarm verildi. Patlayıcı şüphesi üzerine 85 ev boşaltılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Donald Trump ise şüphelilerin üsse büyük zarar vermeyi amaçladığını söyledi.

Kaydet
|

ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında gazetecilere İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan Fairford Üssü yakınlarındaki olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump
DÜNYA

Trump'tan dikkat çeken İran mesajı! Savaş yeniden mi başlayacak?

TRUMP: İNGİLTERE'YLE HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK

Olayda 5 şüphelinin gözaltına alınmasını "harika" olarak nitelendiren Trump, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık. Onlar hakkında soruşturma başlatmıştık." diye konuştu.

Trump, "Kalemize büyük hasar vermeyi amaçlıyorlardı ama İngiltere'yle işbirliğimiz harika sonuç verdi." diye konuştu.

ABD ÜSSÜ YAKININDA 85 EV TAHLİYE EDİLDİ

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyünde acil durum ilan edilmişti.

Gloucestershire Emniyet Müdür Yardımcısı Richard Ocone, şüpheli görülen 3 aracın RAF Fairford yönüne gittiği ihbarı aldıklarını ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Ocone, Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlaması yöneltilen 5 erkek şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, köydeki 85 evin tahliye edildiğini söylemişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Trump ve Xi
DÜNYA

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Trump ve Xi'den sürpriz ateşkes

FAIRFORD ÜSSÜ ABD SAVAŞ UÇAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amacıyla kullanıldığını da öne sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İLK ACI BİLANÇO GELDİ
İLK ACI BİLANÇO GELDİ
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
CEZAEVİ DOKTORU ÖLÜ BULUNDU
CEZAEVİ DOKTORU ÖLÜ BULUNDU
Kozinoğlu dosyasında ismi geçmişti!
'HESABI SONUNA KADAR SORARIZ'
'HESABI SONUNA KADAR SORARIZ'
Bakan Gürlek’ten ‘fon soruşturması’ açıklaması
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
F.Bahçe'de stadın yeni kapasitesi açıklandı
YATIRIMCIYI UYARDI!
YATIRIMCIYI UYARDI!
"Tedirgin olursanız yabancı gelir, getiriyi cebine koyar"
İNGİLTERE'DE TERÖR PANİĞİ!
İNGİLTERE'DE TERÖR PANİĞİ!
ABD üssünün yanındaki onlarca ev boşaltıldı
"AFFINI İSTEDİ, KABUL EDİLDİ"
AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması
KESENİN AĞZI AÇILACAK
KESENİN AĞZI AÇILACAK
Süper Lig devinden Demirovic için yeni hamle
"ANLAŞMA İSTİYORLAR AMA..."
İran'ın son teklifini reddetti, yeni açıklama geldi
İŞTE TUTUKLANANLARIN SAYISI
İŞTE TUTUKLANANLARIN SAYISI
Okul saldırıları sonrası kritik gelişme
"TÜRKİYE'YE GELMEM" DEDİ
Aziz Yıldırım'dan o yıldız hakkında açıklama
"METREKAREYE 50 KG DÜŞEBİLİR"
Hangi illerde sel riski var? Orhan Şen sıraladı
"YENEBİLİR MİSİN' DİYE SORDU"
Cumhurbaşkanı ve Tanzanyalı güreşçi arasında renkli anlar
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Hintli bakan yol ortasında vatandaşı tokatladı!
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
'Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek'
DRONLARA KARŞI TÜRK KALKANI
DRONLARA KARŞI TÜRK KALKANI
Bir ülke daha envanterine katıyor
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
Simitte tarife dışına çıkanlara ceza yağacak
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
Yunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis pes etti
"CHP KİRLİ SÜRECE SOKULDU"
Kılıçdaroğlu'ndan istifalar sonrası arınma mesajı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Gürlek'ten finans piyasaları mesajı:
Bakan Gürlek'ten finans piyasaları mesajı: "Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak"
Kaydet
Pezeşkiyan iddiaları tek cümleyle yalanladı: Hamaney ile 7 saat kesintisiz görüştük
Pezeşkiyan iddiaları tek cümleyle yalanladı
Kaydet
Fon soruşturması büyüyor: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu
Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.