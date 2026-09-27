İran dini lideri Mücteba Hamaney’in savaşın ilk günlerinde ağır yaralandığı ve saldırıya uğrayan bir hastanenin enkazından çıkarıldığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bu iddiaları reddederek Hamaney’in "tıbbi açıdan tamamen sağlıklı" olduğunu açıkladı. Pezeşkiyan, Hamaney’le son görüşmesinin 7 saatten fazla sürdüğünü de söyledi.

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İran’da dini lider Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin tartışmalara Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan açıklama geldi. Pezeşkiyan, Hamaney’in herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirterek, savaşın ilk günlerinde ağır yaralandığı yönündeki iddiaları reddetti.

CBS News’e verdiği röportajda konuşan Pezeşkiyan, doktor kimliğine de atıfta bulunarak Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. "Tıbbi açıdan tamamen sağlıklı" ifadesini kullanan Pezeşkiyan, dini liderin herhangi bir tıbbi engelinin bulunmadığını belirtti.

"7 SAATTEN FAZLA GÖRÜŞTÜK"

Hamaney ile iki kez bir araya geldiğini aktaran Pezeşkiyan, son görüşmenin 7 saatten fazla sürdüğünü söyledi. Görüşmenin uzunluğuna dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı, Hamaney’in bu süre boyunca toplantıyı sürdürebilecek fiziksel durumda olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan iddiaları tek cümleyle yalanladı: Hamaney ile 7 saat kesintisiz görüştük

"YARALANDI" İDDİALARINI REDDETTİLER

Mücteba Hamaney’in sağlık durumu, İran savaşının 28 Şubat’ta başlayan ilk saldırılarının ardından uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti. ABD tarafından Hamaney’in saldırılarda yaralandığı öne sürülürken, İran tarafı ise sağlık durumuna ilişkin farklı açıklamalar yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce İran liderinin vücudunun sol tarafında "çok ciddi şekilde yaralandığını" iddia etmiş, ancak Hamaney’in hayatını kaybettiğine inanmadığını söylemişti.

Pezeşkiyan iddiaları tek cümleyle yalanladı: Hamaney ile 7 saat kesintisiz görüştük

"ENKAZDAN ÇIKARILDI" İDDİASI

Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin tartışmalar sürerken, İran’dan bir gün önce gelen açıklama ise Pezeşkiyan’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Muhsin Haydari, Mücteba Hamaney’in savaşın ilk günlerinde yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Haydari, Hamaney’in bulunduğu hastanenin de saldırıya uğradığını ve İran liderinin hastanenin enkazından çıkarıldığını söyledi.

Haydari ayrıca Hamaney’in bulunabileceği değerlendirilen üç hastanenin saldırıya uğradığını, Hamaney’in ise üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını iddia etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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