Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

İstanbul'da simitte tarife dışı satış yapanlara ceza yağacak! "Affı yok, en ağırı uygulanacak"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul'da simitte tarife dışı satış yapanlara ceza yağacak!
Başlık Resmiİstanbulda simitte tarife dışı satış yapanlara ceza yağacak! Affı yok, en ağırı uygulanacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Gürcan, "Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Kaydet
|

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, Bakanlık olarak vatandaşların ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

İstanbulda simitte tarife dışı satış yapanlara ceza yağacak! Affı yok, en ağırı uygulanacak
Başlık Resmiİstanbulda simitte tarife dışı satış yapanlara ceza yağacak! Affı yok, en ağırı uygulanacak

"EN AĞIR İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Gürcan, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir."

"PİYASAYI BOZAN HİÇBİR UYGULAMAYA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Bakan Yardımcısı Gürcan, "Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek!
EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! '1 milyon TL' detayı ortaya çıktı
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"AFFINI İSTEDİ, KABUL EDİLDİ"
AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
Simitte tarife dışına çıkanlara ceza yağacak
"CHP KİRLİ SÜRECE SOKULDU"
Kılıçdaroğlu'ndan istifalar sonrası arınma mesajı
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
Fon soruşturmasında yeni gelişme
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, kriz çözülecek
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
İngiltere'deki ABD üssünde terör operasyonu!
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
Fenerbahçe'de kritik genel kurul toplantısı
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
"11, 15 ve 19 yıllık dosyaları aydınlattık"
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
İşte İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistem uzunluğu
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
İki ülkede yüzlerce şehir haritadan silindi!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
Meteoroloji sıraladı, İstanbul dahil 26 il listede
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
Şu içine düştüğümüz duruma bakar mısınız?
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı!
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
ABD ve Çin arasında yapay zeka savaşı!
"YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ"
Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı!
İSTİFACILAR YAVAŞ’I BEKLİYOR!
İSTİFACILAR YAVAŞ’I BEKLİYOR!
CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu
UTANMAZ SÜRÜCÜYE REKOR CEZA!
UTANMAZ SÜRÜCÜYE REKOR CEZA!
Hem ambulansa yol vermedi hem şoförün üzerine yürüdü
O SEKTÖRLERE İŞARET ETTİLER
O SEKTÖRLERE İŞARET ETTİLER
Katar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’da ayrılık: O oyuncu için karar verildi
Aslan’da ayrılık: O isim için karar verildi
Kaydet
İki ülkeyi sel felaketi vurdu: Yüzlerce şehir haritadan silindi, çok sayıda ölü var
İki ülkeyi sel felaketi vurdu: Yüzlerce şehir haritadan silindi, çok sayıda ölü var
Kaydet
Evinden gizli laboratuvar çıktı! 'Breaking Bad'den etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı
'Breaking Bad'den etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.