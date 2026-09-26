'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı yapan Ali Tarakcı'ya soruşturma başlattı. Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması talimatı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, X platformunda yapılan bir paylaşım üzerine harekete geçti.

Ali Tarakcı'nın X hesabından “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek.” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Paylaşımın ardından Tarakcı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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