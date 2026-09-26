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"Memura yüzde 100, emekliye yüzde 300 zam!" Yeniden Refah'tan dikkat çeken vaat

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Başlık Resmi Memura yüzde 100, emekliye yüzde 300 zam! Yeniden Refahtan dikkat çeken vaat

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, partisinin iktidara gelmesi halinde memurlara yüzde 100, emeklilere ise yüzde 300 zam yapacaklarını söyledi. Tarım ve sağlık politikalarına ilişkin de konuşan Altınöz, çiftçilere satın alma garantisi verileceğini belirtti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, partisinin Kastamonu il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kastamonu'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirten Altınöz, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Altınöz, "Biz, dünyanın en güçlü devletiyiz. Gücümüz tarihten gelen bir güç. Sadece ekonomik güçten bahsetmiyorum. Manevi gücümüzden, tarihi gücümüzden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde memur ve emeklilere yönelik zam yapacaklarını belirten Altınöz, "İkinci Erbakan döneminde memurlarımıza yüzde 100 zamla, emeklilerimize yüzde 300 zamla işe başlayacağız" dedi.

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"ÇİFTÇİ, TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İNSANI OLACAK"

Tarım ve üretime yönelik politikalar uygulayacaklarını ifade eden Altınöz, çiftçilere satın alma garantisi vereceklerini söyledi.

Altınöz, "Bizim iktidarımızda çiftçi, Türkiye'nin en zengin insanı olacak çünkü biz, hepinize satın alma garantisi vereceğiz" diye konuştu.

Sağlık alanındaki politikalarına da değinen Altınöz, hastanelerin devlet tarafından yapılması gerektiğini savunarak, "Hastaneyi devlet yapsın arkadaşlar. Müteahhide vermeye gerek yok ki. Devletimiz zaten zengin, en güzel hastaneyi yapsın" ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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