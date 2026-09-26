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Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

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Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

Güllü’nün (Gül Tut), Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Şüpheler ve titiz teknik incelemelerle şekillenen dosya, 1 Ekim’de başlayacak duruşmayla birlikte yargı aşamasına taşınıyor.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

Dosyanın baş şüphelisi olan ve "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, 1 Ekim’de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında kritik ifadeler veren dört ana tanığın duruşmada dinlenmesine karar verdi.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

Yalova dışında ikamet ettikleri belirlenen Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu'nun, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak ifade vereceği öğrenildi. Sır perdesini aralayacak tanık beyanları, davanın seyrini belirlemede kilit rol oynayacak.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

İDDİANAMEDEN

Mahkemeye sunulan iddianamede, maktul Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde, kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omur kırıklarıyla çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Toksikoloji incelemesinde Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

HER ŞEY 'MALKATA' İLE BAŞLADI

İddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gül Tut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gül Tut'un kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.

Şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede, bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşüürüüüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.

İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

"BIKTIM BU ANNEMDEN", "GEBERSİN"

Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı.

İddianamede, Ulu'nun ifadesinde Gül Tut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise "Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini" ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık, bu ses kaydının tanığın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.

İddianamede, Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün", "Ölmüyor, ne zaman" ve "Ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde, yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

Görüşmede Ulu'ya, Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Gülter'in ise araya girerek "Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem" dediği belirtildi.

Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi.

Savcılık, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Yalova Adliyesi'nde "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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