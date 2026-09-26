Almanya'da yoğun bakım dolandırıcılığı soruşturmasında 39 yaşındaki Türk kadın Zeynep C. ve eşi tutuklandı. Niteliksiz personelle hizmet verip sağlık sigortalarına usulsüz fatura kestikleri öne sürülen çiftin 5,9 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.

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Almanya’da evde yoğun bakım hizmetlerinde yapıldığı öne sürülen usulsüz faturalandırmaya ilişkin soruşturma genişletildi. Wuppertal Savcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde toplam 31 ev ve iş yeri arandı.

Soruşturmanın merkezinde ise Mettmann’da yoğun bakım hastalarına evde bakım hizmeti verdiği belirtilen, Türk bir kadın ve eşine ait bir kuruluş bulunuyor.

Almanya, Türk kadını konuşuyor: Sağlıkta 11 milyon euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu

‘HİÇ SUNULMAYAN HİZMETLERİ FATURALANDIRDILAR’ İDDİASI

Savcılık ve polisin iddiasına göre şüpheliler, yoğun bakım hastalarına verilen bazı hizmetleri hiç sunulmadığı veya gereken şartlar karşılanmadığı halde sağlık sigortalarına faturalandırdı. Bazı hastaların ise gerekli niteliklere sahip olmayan personel tarafından bakıldığı öne sürüldü.

Almanya, Türk kadını konuşuyor: Sağlıkta 11 milyon euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu

TÜRK KADIN VE EŞİ TUTUKLANDI

Alman basınında yer alan haberlere göre, soruşturmanın baş şüphelileri arasında 39 yaşındaki Zeynep C. ve 44 yaşındaki eşi yer alıyor. Bild gazetesinin aktardığına göre çift, operasyonun ardından tutuklandı. Alman basınında soruşturmanın yaklaşık 11 milyon euroluk bir zarara ilişkin olduğu belirtildi.

5,9 MİLYON EUROLUK MAL VARLIĞINA TEDBİR UYGULANDI

Operasyonlarda çiftin toplam 5,9 milyon euro değerinde mal varlığına tedbir uygulandı. Polis ve savcılığın açıklamasına göre ele geçirilenler arasında Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka lüks otomobiller de bulunuyor.

Almanya, Türk kadını konuşuyor: Sağlıkta 11 milyon euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu

LÜKS ÇANTALARDAN SAATLERE…

Ayrıca yaklaşık 51 bin euro nakit para, 10 bin euro değerinde altın, 265 bin euro değerinde mücevher, 16 bin euro değerinde lüks çanta ve yaklaşık 140 bin euro değerinde saatlere el konuldu. Şüphelilerin taşınmazlarına ise toplam 3,3 milyon euroluk güvence ipoteği konuldu.

Soruşturma sırasında Mettmann’daki baş şüphelilere ait adreste gerçek bir ateşli silah ve mühimmatın yanı sıra esrar ve anabolik steroidler de bulundu. Ekipler ayrıca çok sayıda dijital ve fiziki delile el koydu. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen delillerin incelenmeye devam edildiğini açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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