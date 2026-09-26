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Spor

Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş: O anda tüm geçmişim gitti

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Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş: O anda tüm geçmişim gitti
Başlık ResmiRoberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş: O an tüm geçmişim gitti

Fenerbahçe'de 2,5 sezon forma giyen, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, futbolculuk döneminde kazandığı serveti nasıl kaybettiğini anlattı. Portekiz’de bir panele katılan Carlos, eski menajeri ve ailesiyle ilgili yaşadığı sorunların mali durumunu ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

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Roberto Carlos, Portugal Football Summit’in ikinci gününde düzenlenen "Sahanın Ötesinde: Futbolda Marka ve Miras İnşa Etmek" başlıklı panelde futbol kariyeri sonrasındaki yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Roberto Carlos, Eylül 2007-Ocak 2010 arasında Fenerbahçe'de forma giydi.
Başlık ResmiRoberto Carlos, Eylül 2007-Ocak 2010 arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

"KAZANDIĞIM HER ŞEYİN YÜZDE 99'UNU KAYBETTİM"

Portekiz basınından Record’un aktardığına göre; 53 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu, geçmiş yıllarda ciddi mali problemler yaşadığını söyledi: Hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futbolda kazandığım her şeyin yüzde 99’unu kaybettim. Hatalar yaptım, bu yüzden gençlere aynı hataları yapmamalarını söylüyorum.

Brezilyalı efsane, ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı.
Başlık ResmiBrezilyalı efsane, ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı.

"BİR GECEDE HEPSİ GİTTİ"

Hayatındaki kırılma anını anlatan Roberto Carlos, “Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 00.00’da uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. İşte o anda bütün geçmişimi kaybettim” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız, daha sonra Paul ve "Entourage" olarak bahsettiği ekibin desteğiyle mali durumunu ve hayatını yeniden düzenlediğini söyledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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