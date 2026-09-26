Yapay zeka öğrencileri tembelleştiriyor mu? Nvidia CEO'su: Çarpım tablosunu unutmak geleceğin bedeli olabilir

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın öğrencilerin temel bilişsel becerilerini zayıflattığı yönündeki araştırmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Huang'a göre çarpım tablosu, uzun bölme işlemi veya karekök hesaplama gibi becerilerin zamanla önemini yitirmesi büyük bir sorun olmayabilir.

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Yapay zekanın eğitim üzerindeki etkileri teknoloji dünyasında en çok tartışılan konular arasında yer alırken, Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan farklı bir değerlendirme geldi. New York Times yazarı Ezra Klein'ın programına katılan Huang, öğrencilerin yapay zeka kullanımı nedeniyle bazı temel bilişsel becerileri kaybetmeye başlamasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Programda gündeme gelen bir araştırma, yapay zeka kullanan öğrencilerin ödevlerini daha hızlı tamamladığını ancak zamanla bu görevleri yerine getirmek için gereken bilişsel becerilerde gerileme yaşandığını ortaya koydu. Araştırmada, uzun vadede sınav sonuçlarının da olumsuz etkilendiği belirtildi. Bu değerlendirme üzerine konuşan Huang, günümüzde birçok öğrencinin uzun bölme işlemi yapamadığını, çarpım tablosunun unutulmaya başladığını ve temel matematik becerilerinin eskisi kadar kullanılmadığını söyledi. Huang, "Temel matematik unutuluyor. Peki bu gerçekten önemli mi?" sorusuna yine kendisi “Sanmıyorum” cevabını verdi.

Nvidia CEO'suna göre insanlar bazı becerileri kaybederken yeni yetenekler kazanacak ve yapay zeka çağında farklı alanlarda uzmanlaşacak.

Yapay zeka öğrencileri tembelleştiriyor mu? Nvidia CEOsu: Çarpım tablosunu unutmak geleceğin bedeli olabilir

"ADRESİMİ BİLE BİLMİYORUM"

Huang, görüşünü desteklemek için kendi hayatından da örnek verdi. Ev adresini, telefon numarasını ve posta kodunu sık sık unuttuğunu anlatan yönetici, buna rağmen günlük hayatında bir sorun yaşamadığını söyledi. Nvidia CEO'suna göre yapay zekA, insanların ezberleme veya rutin hesaplama gibi görevlerle uğraşmasını gereksiz hale getirebilir. Bunun karşılığında insanların daha geniş perspektiften düşünebilen, sistemleri analiz edebilen bireylere dönüşeceğini savunuyor.

BENZER GÖRÜŞ YAYGINLAŞIYOR

Huang'ın yaklaşımı aslında son dönemde Silikon Vadisi'nde giderek yaygınlaşan bir görüşü yansıtıyor. Bu görüşe göre teknoloji tarih boyunca bazı becerileri ortadan kaldırırken yenilerini ortaya çıkardı. Hesap makinelerinin yaygınlaşması zihinden işlem yapma alışkanlığını azalttı. GPS uygulamaları insanların yol bulma becerilerinin bir kısmını devraldı. Akıllı telefonlar ise telefon numaralarını ezberleme ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Yapay zeka savunucuları da benzer bir dönüşümün eğitimde yaşandığını düşünüyor. Buna göre öğrenciler gelecekte formülleri ezberlemek yerine doğru soruları sormaya, karmaşık sistemleri analiz etmeye ve farklı bilgi kaynaklarını bir araya getirmeye odaklanacak.

ELEŞTİRİLER NE SÖYLÜYOR?

Son dönemde yayımlanan çeşitli çalışmalar, yapay zekanın özellikle öğrenciler için bir "bilişsel koltuk değneğine" dönüşebileceğine işaret ediyor. Öğrenciler cevaba daha hızlı ulaşırken cevap üretmek için gereken düşünme süreçlerini daha az kullanabiliyor. Özellikle kompozisyon yazma, matematik problemleri çözme ve araştırma yapma gibi alanlarda sohbet botlarının yoğun kullanımının eleştirel düşünme becerilerini zayıflatabileceği yönünde uyarılar yapılıyor.



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