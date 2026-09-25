Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Türkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu
Başlık ResmiTürkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İHA pazarının üçte ikisinin Türkiye'nin elinde olduğunu belirten Kacır, "Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi" dedi.

Kaydet
|

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kacır, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarına değindi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda adalet, hakkaniyet ve merhamet vurgusu yaptığını belirterek, "Bizler de onun ailesi olarak onun yol ve dava arkadaşları olarak bu yolda Allah'ın izniyle milletimizle el ele verecek sırt sırta verecek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye-ABD hattında yeni dönem! Bakan Kacır New York
DÜNYA

Türkiye-ABD hattında yeni dönem! Bakan Kacır New York'tan duyurdu

"İHA PAZARININ ÜÇTE İKİSİ BUGÜN TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Kacır, Türkiye'nin kritik savunma ihtiyaçlarının büyük bölümünü kendi imkanlarıyla karşılayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Kacır, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirtti.

Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiinde elde ettiğimiz kazanımları bütün dünya dikkatle takip ediyor. Herkes şimdi Türkiye'nin başarılarını konuşuyor. Dostlarımız bizim başarılarımızla iftihar ediyor gurur duyuyor ve gelecek adına güven buluyorlar. Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyorlar."

Türkiye'nin savunma sanayiindeki mevcut kapasitesine ilişkin konuşan Kacır, "Bugün Türk milleti savunma sanayiindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi" dedi.

Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında fırkateynleriyle, sualtı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisiyiz. Bütün dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisi bugün Türkiye'nin elinde."

Türkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu
Başlık ResmiTürkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu

"DAHA GÜÇLÜ, DAHA ETKİLİ..."

Türkiye'nin geliştirdiği hava araçlarını da sıralayan Kacır, "Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla imzamızı gökyüzüne atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, hava savunma sistemi çalışmalarına ilişkin ise, "Şimdi semalarımızı koruyacak katmanlı hava savunma sistemi projesini, Çelik Kubbe'yi hayata geçiriyoruz. Şimdi roketlerimizin füze füzelerimizin menzillerini uzatıyor hızlarını yükseltiyoruz. Daha güçlü daha etkili balistik füzeler. Daha güçlü daha etkili seyir füzeleri geliştiriyoruz" dedi.

Bu çalışmaların amacını da açıklayan Kacır, "Bütün bunları niçin yapıyoruz? Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremesin diye yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu
Başlık ResmiTürkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu

"COĞRAFYAMIZ MAALESEF ADETA ATEŞ ÇEMBERİ"

Kacır, konuşmasının devamında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki savaşlara dikkat çekti.

"Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi. Kuzeyimizde bir savaş var. 4,5 yıl oldu. Ne zaman biteceğine dair maalesef kimsenin bir öngörüsü yok" diyen Kacır, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Güneyimizde İsrail 3 yıldır bir soykırım gerçekleştiriyor ve bugünkü dünya sistemi maalesef bu soykırıma 'dur' diyecek kapasitede değil. Doğumuzda İran Amerika'yla İsrail'le savaşıyor. Bu coğrafya maalesef adeta savaşlar coğrafyası haline geldi."

Türkiye'nin bu ortamda istikrarını sürdürdüğünü savunan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama böyle bir coğrafyada Türkiye gücüyle, kuvvetiyle Türk milletinin birliği, dirliği, beraberliği sayesinde ve bugün dünyada en tecrübeli lidere sahip olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yoluna güçlü şekilde bir istikrar adası olarak devam ediyor."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
ESPRESSOLAB SATILDI!
ESPRESSOLAB SATILDI!
21 ülkede 400’den fazla şubesi var
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
DMM'den elektrikli araç iddialarına yalanlama geldi
BABA GÖZALTINDA
BABA GÖZALTINDA
1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
BURUK PFDK'LIK OLDU
BURUK PFDK'LIK OLDU
Süper Lig'den 4 başkan disipline sevk edildi
AKBAŞ'TAN ALTIN MADALYA!
AKBAŞ'TAN ALTIN MADALYA!
Milli boksörden Avrupa'da ilk şampiyonluk
PROTESTO ŞARKISI ÇALDILAR
PROTESTO ŞARKISI ÇALDILAR
Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an!
"ASKERİ DESTEK" MESAJI
Mekke Anlaşması'nın merak edilen maddesini açıkladı
'GÖRÜŞECEĞİZ'
'GÖRÜŞECEĞİZ'
Özbek'ten Buruk'un geleceği için çarpıcı sözler
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
Survivor'dan fon soruşturmasına...
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
PANELCİLER YAKALANDI!
PANELCİLER YAKALANDI!
101 milyon vatandaşın bilgilerini satmışlardı
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor!
'ASIL SORUN BU'
'ASIL SORUN BU'
Aslanın kayıp yıldızı için ülkesinden çarpıcı yorum
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
DMM halktan para toplanacağı iddialarını yalanladı
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
Forma satışında rekor geldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!
Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!
Kaydet
Manchester City'nin başı büyük dertte: Küme düşürülebilir!
City'nin başı büyük dertte: Küme düşürülebilir!
Kaydet
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: İzmirlilerden özür dilemeliler
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: İzmirlilerden özür dilemeliler
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.