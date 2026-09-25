Türkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İHA pazarının üçte ikisinin Türkiye'nin elinde olduğunu belirten Kacır, "Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kacır, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarına değindi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda adalet, hakkaniyet ve merhamet vurgusu yaptığını belirterek, "Bizler de onun ailesi olarak onun yol ve dava arkadaşları olarak bu yolda Allah'ın izniyle milletimizle el ele verecek sırt sırta verecek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İHA PAZARININ ÜÇTE İKİSİ BUGÜN TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Kacır, Türkiye'nin kritik savunma ihtiyaçlarının büyük bölümünü kendi imkanlarıyla karşılayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Kacır, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirtti.

Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiinde elde ettiğimiz kazanımları bütün dünya dikkatle takip ediyor. Herkes şimdi Türkiye'nin başarılarını konuşuyor. Dostlarımız bizim başarılarımızla iftihar ediyor gurur duyuyor ve gelecek adına güven buluyorlar. Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyorlar."

Türkiye'nin savunma sanayiindeki mevcut kapasitesine ilişkin konuşan Kacır, "Bugün Türk milleti savunma sanayiindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi" dedi.

Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında fırkateynleriyle, sualtı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisiyiz. Bütün dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisi bugün Türkiye'nin elinde."

Türkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu

"DAHA GÜÇLÜ, DAHA ETKİLİ..."

Türkiye'nin geliştirdiği hava araçlarını da sıralayan Kacır, "Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla imzamızı gökyüzüne atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, hava savunma sistemi çalışmalarına ilişkin ise, "Şimdi semalarımızı koruyacak katmanlı hava savunma sistemi projesini, Çelik Kubbe'yi hayata geçiriyoruz. Şimdi roketlerimizin füze füzelerimizin menzillerini uzatıyor hızlarını yükseltiyoruz. Daha güçlü daha etkili balistik füzeler. Daha güçlü daha etkili seyir füzeleri geliştiriyoruz" dedi.

Bu çalışmaların amacını da açıklayan Kacır, "Bütün bunları niçin yapıyoruz? Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremesin diye yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye, İHA pazarında dengeleri değiştirdi! Bakan Kacır duyurdu

"COĞRAFYAMIZ MAALESEF ADETA ATEŞ ÇEMBERİ"

Kacır, konuşmasının devamında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki savaşlara dikkat çekti.

"Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi. Kuzeyimizde bir savaş var. 4,5 yıl oldu. Ne zaman biteceğine dair maalesef kimsenin bir öngörüsü yok" diyen Kacır, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Güneyimizde İsrail 3 yıldır bir soykırım gerçekleştiriyor ve bugünkü dünya sistemi maalesef bu soykırıma 'dur' diyecek kapasitede değil. Doğumuzda İran Amerika'yla İsrail'le savaşıyor. Bu coğrafya maalesef adeta savaşlar coğrafyası haline geldi."

Türkiye'nin bu ortamda istikrarını sürdürdüğünü savunan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama böyle bir coğrafyada Türkiye gücüyle, kuvvetiyle Türk milletinin birliği, dirliği, beraberliği sayesinde ve bugün dünyada en tecrübeli lidere sahip olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yoluna güçlü şekilde bir istikrar adası olarak devam ediyor."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala