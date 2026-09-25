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Spor

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!

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Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!
Başlık ResmiMilli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!

Avrupa Boks Şampiyonası’nda 70 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Busenaz, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chantelle Reid ile karşılaştı.

Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.

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ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi başarısından dolayı tebrik ederek "Tebrik ediyorum seni, aferin. İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum ailene selamlarımı ilet." ifadelerini kullandı

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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