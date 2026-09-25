Akaryakıta büyük zam! Benzinin litresi 12,5 lira artacak

1 Ekim itibarıyla benzinde uygulanan eşel mobil sistemin sona ermesiyle, benzine tarihin en büyük zammı gelecek. Benzinin litresi 12,48 lira artarak motorinle kafa kafaya gelecek. İşte detaylar...

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ABD-İran savaşı ile başlayan küresel petrol krizi, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD de bile fiyatlar tarihi zirvelere çıkarken, ekonomi yönetimi aldığı önlemlerle zamları dizginlemeye çalışıyor. Ancak benzinle ilgili yaşanacak olan son gelişme araç sahiplerini zora sokacak.

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BENZİNE TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI GELİYOR!

Benzinde uygulanan eşel mobil uygulaması 1 Ekim tarihinde sona erecek. Litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL'ye çıkacak. Böylece 10,40 ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere benzine toplamda 12,48 TL zam gelecek. Bu benzine tek seferde gelen en büyük zam olarak kayıtlara geçecek.

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BENZİN VE MOTORİN KAFA KAFAYA GELECEK

12,48 TL'lik zam sonrası benzinin fiyatı da 90 lirayı aşarak motorinle kafa kafaya gelecek. Benzinin litresi İstanbul'da 93 lira sınırına dayanacak.

YENİ BİR VERGİ ADIMI GELİR Mİ?

Benzine gelecek tarihi zammın ardından gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli bir ÖTV artışının gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Eğer bu adım atılmazsa 1 Ekim'de benzinin litre fiyatı 12,48 lira artacak.

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