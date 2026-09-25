Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında minik öğrencilerini kucaklayarak güvenli alana taşıyan öğretmenler, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Kreş Müdürü Feyza Yeşil, kendi oğlundan önce küçük yaştaki çocuklara koştuğunu söyledi.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından kentteki tüm okullar günün geri kalanında tatil edilirken, sarsıntı sırasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karaköprü'deki bir kreşte kaydedilen görüntülerde, deprem başladığı anda öğretmenlerin sınıflara koşarak küçük çocukları kucaklarına aldığı ve hızla güvenli alana çıkardığı görüldü.

KENDİ OĞLUNDAN ÖNCE DİĞER ÇOCUKLARA KOŞTU

Kreş Müdürü Feyza Yeşil'in deprem sırasında aynı kurumda eğitim gören 5 yaşındaki oğlunu ikinci plana bırakarak daha küçük yaştaki çocukların bulunduğu sınıflara yöneldiği belirtildi.

Yaşananları anlatan Yeşil, deprem sırasında çocukları güvenli şekilde bahçeye taşıdıklarını söyledi. Öğretmenlerin öğrencilerine sarılarak onları teselli ettiğini belirten Yeşil, çocukların korkusunu azaltmak için "oyun oynuyoruz" diyerek onları sakinleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Oğlunu bırakıp diğer çocuklara koştu! O öğretmen, deprem anındaki kararını anlattı

Yeşil, kendi oğlunun da kreşte öğrenci olduğunu belirterek, "Oğluma mı koşsam, yukarı mı çıksam diye bir tereddütte bulundum. Çocuğum daha büyük olduğu için onun sınıfına koşmadım. Önceliğimizi küçük yaştaki çocuklara verdik" dedi.

Yeşil, "Biz o çocukları kurtarırken sanki canımızdan bir parça kurtardık. Hala konuşurken sesim titriyor. Dün yaşadığımız sallantı çok büyüktü. Allah tekrarını yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Oğlunu bırakıp diğer çocuklara koştu! O öğretmen, deprem anındaki kararını anlattı

MİNİKLERİ KUCAKLAYIP BAHÇEYE ÇIKARDILAR

Okul öncesi öğretmeni Merve Polat da 2 yaş grubundaki öğrencilerin çok küçük olduğunu belirterek, deprem başladığında çocukları sınıftan alıp güvenli alana taşıdıklarını anlattı.

Polat, şunları söyledi:

"Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Sınıfım 2 yaş grubu, çocuklar çok küçükler, annelik sevgisinden dolayı direkt onları sınıftan alıp güvenli bir yere taşıdık. Hep birlikte bahçeye çocukları taşıyarak güvenli alan oluşturduk. Daha sonra oyunlar oynayarak depremin korkusunu atmalarını sağladık. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bu depremi atlattık."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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