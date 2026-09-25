Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

5. YAPAY ZEKANIN ADINI BİLE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Görüşmelerin ardından Trump bu kez yapay zeka konusunda sıra dışı bir çıkış yaptı. “Artificial Intelligence” ifadesini beğenmediğini belirten Trump, teknolojinin “Super Intelligence/Süper Zeka” olarak adlandırılması gerektiğini savundu ve Xi'nin de bu ifadeye olumlu yaklaştığını söyledi.

