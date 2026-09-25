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Dünya

Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

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Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in  Washington'daki buluşması yalnızca masadaki kritik başlıklarla değil, kameraların yakaladığı sıra dışı anlarla da gündeme oturdu. 

B-1 bombardıman uçaklarının liderlerin üzerinden geçmesinden Xi için serilen kırmızı halıya, Beyaz Saray'daki müzik seçiminden Trump'ın özel hediyesine kadar üç günlük ziyaretten çok konuşulan görüntüler çıktı.

Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

1. Xİ'NİN KIRMIZI HALISINI ABD ASKERLERİ TEMİZLEDİ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için hazırlanan kırmızı halının ABD askerleri tarafından diz çökerek temizlendiği görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Üniformalı askerlerin Şi'nin yürüyeceği halıyı dizlerinin üzerinde temizlemesi, sosyal medyada ABD açısından bir "zayıflık" ve "itibar kaybı" görüntüsü olarak yorumlandı.

Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

2. B-1 LANCER'LAR Xİ'NİN ÜZERİNDEN GEÇTİ, TRUMP KORKTU

Karşılama töreninin en çarpıcı anlarından biri ABD'nin stratejik bombardıman uçakları oldu. ABD ve Çin milli marşlarının çalındığı sırada iki B-1 Lancer tören alanının üzerinden geçti. Uçakların gürültüsü sırasında Trump'ın yüzünü buruşturduğu, Xi'nin ise geçişi izlediği anlar kameralara yansıdı.

Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

3. BEYAZ SARAY'DA DİKKAT ÇEKEN 'SEFİLLER' SEÇİMİ

Resmi akşam yemeğinde Les Miserables müzikalinden parçalar seslendirildi. Bunlar arasında 2019'daki Hong Kong protestolarının sembol şarkılarından biri haline gelen "Do You Hear the People Sing?" parçasının yer alması dikkat çekti.

 Şarkı seçimi, sosyal medyada Çin'e ve Hong Kong protestolarına dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı. Trump'ın Les Miswrables hayranlığı ise daha önce de Amerikan basınına yansımıştı.

Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

4. TRUMP'TAN Xİ'YE KARTAL HEYKELİ

Trump, resmi akşam yemeğinde Xi'ye Amerikalı bir sanatçı tarafından hazırlanan kartal heykeli hediye etti. Trump hediyeyi, “Amerika'nın özgür ve yükselen ruhunun sembolü” olarak tasvir edildi.

Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

5. YAPAY ZEKANIN ADINI BİLE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Görüşmelerin ardından Trump bu kez yapay zeka konusunda sıra dışı bir çıkış yaptı. “Artificial Intelligence” ifadesini beğenmediğini belirten Trump, teknolojinin “Super Intelligence/Süper Zeka” olarak adlandırılması gerektiğini savundu ve Xi'nin de bu ifadeye olumlu yaklaştığını söyledi.
 

Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an! Hong Kong göndermesi olay oldu

6. Xİ'YE PUTİN TEKLİFİ

ABD'li gazeteci Alex Raufoglu'nun iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Ukrayna, Trump'a dikkat çeken bir öneri sundu. Kiev'in, Trump ve Xi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i birlikte arayarak ateşkes için baskı yapmasını önerdiği öne sürüldü.

Raufoglu, ABD tarafının söz konusu öneriyi "etkileyeci" bulduğunu da aktardı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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