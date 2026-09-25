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Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiasına DMM’den açıklama: Gündemde böyle bir çalışma yok

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Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiasına DMM’den açıklama: Gündemde böyle bir çalışma yok
Başlık ResmiElektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiasına DMM’den açıklama: Gündemde böyle bir çalışma yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de elektrikli araçlardan kat edilen kilometreye göre yeni bir vergi alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, ilgili kurumların gündeminde kilometre veya mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını bildirdi.

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Elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren “kilometre bazlı vergi” iddiasına ilişkin resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yayılan ve Türkiye’de elektrikli araçlardan kullanılan kilometreye göre vergi alınacağını öne süren paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

“KİLOMETRE BAZLI VERGİ ÇALIŞMASI BULUNMUYOR”

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada “Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sistemi getirileceği” yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiasına DMM’den açıklama: Gündemde böyle bir çalışma yok
Başlık ResmiElektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiasına DMM’den açıklama: Gündemde böyle bir çalışma yok

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, ilgili kamu kurumlarının gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya kat edilen mesafe üzerinden hesaplanacak herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA UYARI

DMM, söz konusu paylaşımların kamuoyunda spekülasyon ve bilgi kirliliğine yol açabileceğini belirterek vatandaşlara resmi açıklamaları takip etme çağrısında bulundu.

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması istendi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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