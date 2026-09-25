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Spor

Fenerbahçeli oyuncu ayrılığı kafaya koydu: Transfer planı ortaya çıktı

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de ilk 11'e hasret kalan Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin, ocak ayında takımdan ayrılmak istediği ve bunun için milli arayı fırsat olarak gördüğü öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğü döneminde ilk 11'de şans bulamıyor. 23 yaşındaki futbolcu, sonradan oyuna girdiği 5 maçta 101 dakika sahada kaldı.

Dorgeles Nene'nin, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiDorgeles Nene'nin, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

MİLLİ MAÇ ARASINDA TRANSFER PLANI

Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği konuşulan Nene'nin, bu konuda yol alabilmek adına milli arayı bir fırsat olarak gördüğü öne sürüldü. Genç futbolcunun, Mali'nin Yeşil Burun Adaları ve Liberya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçlarında göstereceği performanslara odaklandığı belirtildi.

Malili oyuncu, Fenerbahçe'de 44 maçta 11 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiMalili oyuncu, Fenerbahçe'de 44 maçta 11 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

LIGUE 1 KULÜPLERİNİN RADARINDA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dorgeles Nene, milli takım formasıyla kendini kanıtlayarak Avrupa'dan gelecek transfer tekliflerine kapı açmak istiyor. Malili sağ kanat oyuncusunun özellikle Fransa Ligue 1 kulüplerinin radarında olduğu ve ocak ayında bazı orta sıra takımlarının transfer için nabız yoklamasının beklendiği aktarıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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