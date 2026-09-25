Trabzon'da Salah kurnazlığı! Villayı pazarlama şekilleri gündem oldu

Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi kentte farklı alanlarda etkisini gösteriyor. Son olarak Papara Park’a yaklaşık 500 metre mesafedeki 3 katlı villa, "Muhammed Salah’a komşu ol" ifadeleriyle 31 milyon liradan satışa çıkarıldı.

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34 yaşındaki Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi, kentte futbolun yanı sıra farklı sektörlerde de yeni gelişmelere yol açmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncunun şehre oluşturduğu ilgi bu defa bir gayrimenkul satış ilanına yansıdı.

SALAH'IN İSMİYLE PAZARLAMA

Trabzonspor’un stadı Papara Park’ın yakınındaki Akyazı bölgesinde satışa sunulan 3 katlı villa için hazırlanan ilanda, Salah’ın ismi pazarlama unsuru olarak kullanıldı.

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"MOHAMED SALAH'A KOMŞU OL"

31 milyon lira bedelle satışa çıkarılan villanın tanıtımında, taşınmazın stada yakınlığına vurgu yapıldı. İlanda potansiyel alıcılara "Muhammed Salah’a komşu ol" ifadeleriyle seslenilirken, villanın Trabzonspor stadının karşısında bulunduğu belirtildi.

Söz konusu ilan, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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SALAH'IN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla 8 maça çıkan Mısırlı yıldız, 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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