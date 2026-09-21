XTG'nin 'Salah' tabelası akıma döndü! Trabzon'da yerli ve yabancı turistler fotoğraf sırasına girdi

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah’ın ziyaretinin ardından büyük ilgi gören Kurtdere Yaylası’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. XTG Spor içerik üreticileri, Salah’ın fotoğraf çektirdiği noktaya “Salah Yaylası” yazılı tabela dikerken, söz konusu gelişme bir akıma dönüştü. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler, tabelanın önünde fotoğraf sırasına girdi.

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Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah’ın Trabzon’un Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası’nı ziyaret etmesinin ardından bölgeye olan ilgi arttı. Mısırlı futbolcunun burada verdiği pozun sosyal medyada geniş yankı bulmasıyla yayla, futbolseverlerin ve doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Salah’ın poz verdiği yaylada olay hamle! ‘Salah Yaylası’ tabelası dikildi

XTG'NİN VİDEOSU AKIMA DÖNÜŞTÜ

Salah’ın ziyaretinin ardından Kurtdere Yaylası’nda dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. XTG Spor içerik üreticileri, yıldız futbolcunun fotoğraf çektirdiği noktayı öne çıkarmak amacıyla yaylaya çıktılar. Çektikleri videoda yaylaya çıkmak için tur rehberliği de yapan XTG ekibi, bölgeye gelmelerinin ardından internetin gündemine oturan bir işe imza attılar.

Ekip, üzerinde 'Salah Yaylası' yazan tabelayı Salah’ın poz verdiği noktaya yerleştirerek balyozla toprağa sabitledi. Tabelanın dikilme anlarına ilişkin görüntüler de sosyal medyada kısa sürede yayılarak yeni bir gündem oluşturdu.

Salah’ın poz verdiği yaylada olay hamle! ‘Salah Yaylası’ tabelası dikildi

VİDEO VİRAL OLDU, TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Salah’ın fotoğraf çektirdiği noktanın sosyal medyada hızla yayılması, Kurtdere Yaylası’na olan ilgiyi de artırdı. Dünyaca ünlü futbolcunun oturarak poz verdiği kayayı görmek isteyen ziyaretçiler, aynı noktada fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Bölgeye gelen turistler, Salah’ın iz bıraktığı kayada çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilgiyi daha da büyüttü.

XTG'nin 'Salah' tabelası akıma döndü! Trabzon'da yerli ve yabancı turistler fotoğraf sırasına girdi

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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