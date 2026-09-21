Manken Cindy Crawford’un 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber ABD’de rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Presley Gerber ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Cindy Crawford'un oğlu Presley Gerber kimdir, neden öldü?

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1990'lı yılların dünyaca ünlü süper modeli Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın oğlu Presley Gerber, genç yaşta hayatını kaybetti. Açıklamada bulunan Gerber-Crawford ailesi, "Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadelerini kullandı. Geçmişte alkollü araç kullanması nedeniyle yasal süreçlerle ve alkol bağımlılığıyla gündeme gelen Presley Gerber, bir süredir rehabilitasyon merkezinde tedavi görünüyordu ancak kesin ölüm nedeni açıklanmadı.

California’da 1999’da doğan Presley, Crawford’un 1998’de evlendiği işadamı Rande Gerber’dan olan iki çocuğundan biriydi. Presley henüz 16 yaşında Moschino için ilk defa podyuma çıkmış, Dolce & Gabbana ve Calvin Klein gibi markalarla çalışmıştı.

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