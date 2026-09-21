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Mersin'de korkutan çarpışma kamerada! Kavşakta çarpışan araçlardaki 2 kişi yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kesişim noktasında çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların savrulduğu kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri hastaneye kaldırdı. Aynı noktada sürekli benzer kazaların yaşandığını belirten çevre esnafı ise yetkililere seslenerek, yayaların ve okul servislerinin de kullandığı bu tehlikeli kavşak için acil önleyici tedbir alınmasını talep etti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tarsus
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