Taşacak Bu Deniz yeni oyuncuları, dizinin 2. sezon hazırlıklarıyla birlikte belli olmaya başladı. Yeni sezonda Koçari ve Furtuna ailelerinin hikayesine dahil olacak Emriye hala, Huriye ve Cengiz Volkov karakterleriyle birlikte kadroya üç yeni isim katıldı.

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Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezonunda hikayenin dengelerini değiştirecek yeni karakterler izleyici karşısına çıkacak. Esme, Adil ve Eleni bir aile kurmaya çalışırken Koçari ve Furtuna cephesinde yeni hesaplaşmalar başlayacak. Dizinin kadrosuna Ayla Baki, Buse Sinem İren ve Ali Önsöz dahil olurken oyuncuların canlandıracağı karakterlerin hikayedeki bağlantıları da açıklandı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ OYUNCULARI KİM?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon kadrosuna Ayla Baki, Buse Sinem İren ve Ali Önsöz katıldı. Ayla Baki dizide Emriye Varoğlu, Buse Sinem İren Huriye Varoğlu, Ali Önsöz ise Cengiz Volkov karakterini canlandıracak. Yeni karakterlerin Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mevcut çatışmalara dahil olması ve özellikle Adil ile Esme'nin hikayesini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

EMRİYE HALA KİM, KİM OYNUYOR?

Emriye Varoğlu karakterini Ayla Baki canlandıracak. Emriye, Adil Koçari'nin halası ve aynı zamanda süt annesi olarak hikayeye dahil oluyor. Yıllar önce Koçari'den ayrılarak yaylaya yerleşen karakter, güçlü ve otoriter yapısıyla tanımlanıyor. Köye dönüşüyle birlikte Adil üzerindeki etkisini yeniden kullanmaya başlayacak.

Taşacak Bu Deniz yeni oyuncuları kim? Emriye hala, Huriye ve Cengiz Volkov karakteri

Adil'i kendi oğlundan ayırmayan Emriye, onun bir Furtuna geliniyle evlenmesini kabul etmiyor ve Adil ile Esme'yi ayırmaya kararlı biçimde Koçari'ye dönüyor. Bu nedenle karakterin ikinci sezonda aile içindeki gerilimin önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

CENGİZ VOLKOV KİM, KİM OYNUYOR?

Cengiz Volkov karakterini Ali Önsöz canlandıracak. Cengiz, Timur Volkov'un oğlu olarak dizinin ikinci sezonunda hikayeye katılacak. Moskova'da doğup büyüyen, eğitimini Londra'da alan ve dört dil konuşan genç bir avukat olarak tanıtılan karakter, babasının aksine fiziksel güç yerine hukuk bilgisi ve insanları analiz etme yeteneğini kullanıyor.

Taşacak Bu Deniz yeni oyuncuları kim? Emriye hala, Huriye ve Cengiz Volkov karakteri

Cengiz Volkov'un hikayedeki temel özelliği, hukuki açıkları ve insanların zaaflarını kolayca fark edebilmesi olacak. Şerif'in yanında yer alarak Esme ile Adil'e karşı mücadeleye dahil olacak Cengiz, Timur Volkov'un güç kullanarak açamadığı kapıları farklı yöntemlerle açmaya çalışacak.

HURİYE VAROĞLU KİM, KİM OYNUYOR?

Huriye Varoğlu'na Buse Sinem İren hayat verecek. Huriye, Emriye'nin yanında Koçari'ye gelen ve ilk bakışta sıcak, becerikli ve kolay iletişim kuran bir karakter olarak tanıtılıyor. Ancak karakterin görünenden daha hesapçı bir yönü bulunuyor ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeyi hayatının önemli bir parçası olarak görüyor.

Taşacak Bu Deniz yeni oyuncuları kim? Emriye hala, Huriye ve Cengiz Volkov karakteri

Huriye'nin Koçari'deki en önemli hedefi Adil Koçari. Yeni karakterin aileye hızlı biçimde uyum sağlaması ancak kendi planlarını da beraberinde getirmesi, Adil ve Esme arasındaki ilişkiye yeni bir gerilim ekleyecek.

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