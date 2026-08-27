Netflix, Disney ve Amazon’un ardından küresel bir dijital içerik platformu daha rotasını Türkiye’ye çevirdi. “İzlediğin kadar öde” modeliyle faaliyet gösteren MovieMe, 2027’de İstanbul ofisini açacak. Türkiye’yi “amiral gemisi” olarak tanımlayan şirket, 5 yılda en az 100 milyon liralık yatırım planlıyor.

Türk dizileri ve içerik üreticilerinin dünya çapındaki başarısı, uluslararası dijital içerik platformlarının Türkiye’ye ilgisini artırıyor. Netflix, Disney ve Amazon gibi küresel platformların ardından bu alandaki son örnek “izlediğin kadar öde” modeliyle faaliyet gösteren MovieMe oldu. Temmuz ayında Türkiye’de yayın hayatına başlayan platform, 2027 yılında Türkiye ofisini açmaya hazırlanırken, önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye en az 100 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyor.

Türk dizi ve içerik üreticileri dijital platformları cezbediyor! 'Türkiye bizim amiral gemimiz'

115 MİLYON KANAL VAR, KAZANAN AZ

Bugün reklam destekli video platformlarında 115 milyondan fazla kanal bulunduğuna dikkat çeken MovieMe Kurucusu ve CEO’su Bhavesh Joshi, “Bunların yalnızca yaklaşık 3 milyonu gelir elde edebiliyor. Üstelik bu kanalların da yüzde 5’inden daha azı yalnızca içerik üretimiyle geçimini sağlayabilecek düzeyde gelir elde ediyor. Gelir elde eden bir içerik üreticisinin aylık ortalama kazancı 1.000 doların altında kalırken, bu platformlar 2025 yılında yaklaşık 60 milyar dolarlık rekor gelir elde etti. Oysa platforma 60 milyar dolarlık gelir sağlayan içerikleri üreten insanların önemli bir kısmı, bu içeriklerden elde ettikleri gelirle temel yaşam giderlerini dahi karşılayamıyor” dedi.

Joshi, MovieMe’nin ise “izlediğin kadar öde” modeliyle gelirlerinin yüzde 70’ini içerik üreticileriyle paylaştığını söyledi. Mevcut abonelik sisteminin içerik üretici ekonomisinin en büyük sorunlarından birini oluşturduğunu belirten Joshi, “Çünkü her içeriğe, kalitesinden bağımsız olarak aynı değeri biçiyor; nitelikten çok niceliği ödüllendiriyor. Daha fazla içerik üretmek teşvik edilirken, daha kaliteli içerik üretmek yeterince karşılık bulmuyor. MovieMe ise tamamen farklı bir yaklaşımla geliştirildi: Bir içerik üreticisi, ürettiği içeriğin gerçekten ne kadar ilgi çekici olduğuna ve ne kadar izlendiğine göre gelir elde edebilseydi? Bu fikirden yola çıkarak MovieMe’de izlenme arttıkça kazanç da artıyor. İzlenme geliri için bir süre sınırı da yok. İçerik üreticileri, yıllar sonra bile kazanç elde etmeye devam ediyor” diye konuştu.

100 MİLYON LİRA YATIRIM YAPACAK

MovieMe, henüz iki yıllık bir şirket olmasına rağmen 90 ülkede faaliyet gösteriyor. Bugün 350 bin kullanıcıya ulaşan MovieMe’nin kullanıcılarının yaklaşık 150 bini Türkiye’de bulunuyor. MovieMe’nin Türkiye ısrarı boşuna değil. Türk dizilerinin ve içerik üreticilerinin dünya genelindeki başarısının yatırım kararında etkili olduğunu belirten Joshi, “Türkiye bizim amiral gemimiz. Türk dizi üreticileri ve yapımcılarla görüşüyoruz. Hedefimiz hem Türkiye’de içerik üretici ekonomisini büyütmek hem de Türk içeriklerini küresel izleyiciyle buluşturmak” ifadelerini kullandı.

2027 yılında İstanbul’daki ofislerini faaliyete geçirmeyi planladıklarını dile getiren Joshi, “Önümüzdeki beş yıl içerisinde globalde 50 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ise 100 milyon lira yatırımla 8-10 milyon izleyiciye ulaşma hedefimiz var” dedi.

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