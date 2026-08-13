RTÜK'ten Netflix, HBO Max, Disney+ ve Prime Video'ya ceza yağdı

RTÜK, HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ platformlarına ihlal içeren yayınları nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Karara gerekçe olarak platformlardaki bazı yapımların çocuk istismarı, şiddet, müstehcenlik ve LGBT propagandası içermesi gösterildi. İhlal tespit edilen söz konusu dizi ve belgesellerin tamamı yayın kataloglarından çıkarıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda kurul, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle dört farklı dijital yayın platformuna üst sınırdan yaptırım uygulanmasına karar verdi.

HBO MAX’TE MÜSTEHCENLİK İHLALİ

Kurulun gündemine gelen ilk platform HBO Max oldu. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgesel film incelemeye alındı. RTÜK, yapımın cinsellik ile pornografiyi açıkça sergilediğini ve eş cinsel ilişkileri meşrulaştıran içeriklere sahip olduğunu tespit etti.

HBO MAX İÇİN PARA VE KATALOGDAN ÇIKARMA YAPTIRIMI

İnceleme sonucunda, HBO Max’ın 6112 sayılı Kanun’da yer alan milli ve manevi değerlere, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırılık ve müstehcenlik hükümlerini ihlal ettiğine hükmedildi. Bu gerekçelerle platforma yüzde 3 idari para cezası verilirken, söz konusu belgeselin yayın kataloğından çıkarılması kararlaştırıldı.

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PRIME VIDEO'DA ŞİDDET VE BEDEN TEŞHİRİ

Toplantıda ele alınan bir diğer dijital yayıncı ise Prime Video oldu. Platformda yayınlanan “Spartacus: House of Ashur” isimli dizi mercek altına alındı. Tarihsel kurgu ve aksiyon temasıyla sunulan dizide; ağır çekim uzuv kopması, şiddetin bir haz unsuru olarak gösterilmesi, sürekli beden teşhiri ve evrensel ahlak normlarına aykırı yoğun cinsel ilişki sahneleri bulunduğu saptandı.

PRIME VIDEO’YA YÜZDE 5 İDARİ PARA CEZASI

Söz konusu sahnelerin kanundaki müstehcenlik ile şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olmama ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. İlgili kanun maddelerinin ihlali nedeniyle RTÜK, Prime Video platformuna yüzde 5 oranında idari para cezası ve ihlale konu olan yapımın katalogdan çıkarılması cezasını uyguladı.

NETFLIX'TE GENÇLERİ HEDEF ALAN İÇERİK İNCELEMESİ

Üst Kurul, Netflix platformunda izleyiciye sunulan "Heartstopper: Sonsuza Dek" adlı filmi de değerlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından küçükler için uygun olmadığı belirtilen bir kitaptan uyarlanan ve yetişkinlik uyarılarıyla yayınlanan filmin, hedef kitlesi olan gençlere eş cinsel yaşam tarzını estetik ve özendirici bir biçimde sunduğu saptandı.

NETFLIX YAPIMINA MİLLİ DEĞERLERE AYKIRILIKTAN CEZA

Kurul, filmde yer alan ilişkilerin normalleştirilmesinin Türk aile yapısına, manevi değerlere ve genel ahlak anlayışına ters düştüğünü vurguladı. Kanunun "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü doğrultusunda Netflix’e yüzde 3 idari para cezası verilerek filmin katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

DISNEY+ PLATFORMUNDA ÇOCUK İSTİSMARI TEMASI

Toplantının son gündem maddelerinden biri, Disney+ platformunda yayınlanan "A Teacher" isimli dizi oldu. Bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasındaki ilişkiyi anlatan dizide, yetişkinin istismar niteliğindeki davranışlarının romantikleştirilip erotikleştirilerek sunulduğu ve bu durumun çocuk istismarını olağanlaştırma riski taşıdığı ifade edildi.

DISNEY+ DİZİSİ KATALOGDAN ÇIKARILDI

RTÜK, dizinin içeriğinin kanundaki “Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” ilkesini açıkça çiğnediğine kanaat getirdi. Bu ihlal sebebiyle Disney+ platformuna yüzde 5 idari para yaptırımı uygulanırken, söz konusu yapımın da katalogdan çıkarılmasına hükmedildi.

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