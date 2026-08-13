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Ekonomi

Vergi rekortmeni kurumlar! Zirvenin sahibi en yakın rakibini 3'e katladı

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Vergi rekortmeni kurumlar! Zirvenin sahibi en yakın rakibini 3'e katladı
Fotoğraf Başlığı Kurumlar vergisinde bankalar listeye damga vurdu! 70,4 milyar lira vergiyle o banka zirvede

2025 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Listede ilk sırayı 70,4 milyar liralık vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası alırken, ikinci sırada 22,9 milyar lira ile Türkiye Vakıflar Bankası, üçüncü sırada ise 20 milyar lira ile Garanti Bankası yer aldı. 100 mükellef arasında yer alan 36 kurum ise bilgilerini açıklamadı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 2025 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 36 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Bilgilerini açıklayan 64 şirketin önemli kısmını bankacılık ve sigorta şirketleri oluşturdu.

Kurumlar vergisinde bankalar listeye damga vurdu! 70,4 milyar lira vergiyle o banka zirvede
Başlık ResmiKurumlar vergisinde bankalar listeye damga vurdu! 70,4 milyar lira vergiyle o banka zirvede

Listede bilgileri açıklanan şirketler arasında bankacılık faaliyetleri sunan 18 kurum yer alırken, sigorta hizmetleri sunan 12 şirket de listede kendine yer buldu.

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Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 2024 yılında ikinci sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ, 70,4 milyar lira vergi tutarıyla 2025'te ilk sıraya çıktı.

2024 vergilendirme döneminde 5'inci sırada yer alan Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO, 2025 yılında 22,9 milyar lira vergiyle ikinci sıraya yükseldi. Geçen yıl açıklanan verilerde kurumlar vergisi rekortmeni olan Garanti Bankası ise 2025'te 20,1 milyar lira ile 4'üncü sırada yer aldı.

QNB Bank AŞ, Citibank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ de ilk 20 sırada yer alan diğer bankalar olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ DE LİSTEDE

Sigorta şirketleri arasında listede ilk 10'a giren tek kurum Allianz Sigorta AŞ oldu.

Söz konusu şirket, 7,6 milyar lira vergiyle 10'uncu sırada yer alırken, Türkiye Sigorta AŞ 7,5 milyar lira ile 12'nci, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 5,9 milyar lira ile 18'inci sırada kendisine yer buldu.

En çok kurumlar vergisi tahakkuk edilen 100 kurum arasında bu yıl üç tasarruf finansman şirketi de yer aldı. 2024 listesinde 27'nci sırada yer alan Emin Evim Tasarruf Finansmanı AŞ, bu yıl 10,1 milyar lira vergi ile 8'inci sıraya çıktı.

Kurumlar vergisinde bankalar listeye damga vurdu! 70,4 milyar lira vergiyle o banka zirvede
Başlık ResmiKurumlar vergisinde bankalar listeye damga vurdu! 70,4 milyar lira vergiyle o banka zirvede

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, 6,6 milyar lira ile 17'nci sırada, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ de 2,3 milyar lira ile 63'üncü sırada dikkati çekti.

En fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde bilgileri açıklanan ve ilk 20'de yer alan bankacılık, sigorta ve tasarruf finansman şirketleri şöyle:

SIRA NOKURUMUN ÜNVANITAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI
1TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ70.394.682.568,58
3TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO22.908.018.997,69
4TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ20.077.580.964,74
6QNB BANK AŞ10.188.986.238,17
8EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş10.075.256.901,67
9CİTİBANK A.Ş.7.683.320.193,57
10ALLİANZ SİGORTA A.Ş7.605.688.531,45
11KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş7.568.213.601,31
12TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.7.528.620.439,19
16TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI AŞ6.985.072.238,02
17FUZUL TASARRUF FİNANSMAN A.Ş6.556.075.368,69
18TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.5.855.923.565,35
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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