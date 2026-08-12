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Spor

Galatasaray'ın sürprizini İtalyanlar duyurdu: 25 milyon euroluk transfer!

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Galatasaray'ın sürprizini İtalyanlar duyurdu: 25 milyon euroluk transfer!

Şu ana kadar Lesley Ugochukwu dışında takviye yapmayan Galatasaray hakkında İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, Serie A'da Roma'nın 23 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

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Juventus altyapısında yetişen ve Temmuz 2024'te yaklaşık 30 milyon bonservis karşılığında Roma'ya imza atan Matias Soule'nin, Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği öne sürüldü.

"25 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR"

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için 25 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray yönetiminin, bu transfer için önümüzdeki günlerde Serie A kulübüyle temaslarını artırmasının beklendiği ifade edildi.

Matias Soule (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiMatias Soule (Fotoğraf: Instagram)

42 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Soule, geçtiğimiz sezon 42 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 2778 dakikada 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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