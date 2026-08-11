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Ekonomi

Türkiye'nin köklü otobüs firması satıldı! İşte 64 yıllık şirketin yeni sahipleri

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Türkiye'nin köklü otobüs firması satıldı! İşte 64 yıllık şirketin yeni sahipleri

Türkiye'nin köklü şehirlerarası yolcu taşımacılığı firmalarından Asya Tur, 6 yıl aradan sonra bir kez daha satıldı. 50 araçlık filosuyla hizmet veren 64 yıllık firmanın yeni sahipleri iş adamı Cemil Uzuner ile Turindex Turizm'in sahibi İsa Yılgın oldu.

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1962 yılında kurulan Türkiye'nin köklü otobüs firmalarından Asya Tur, bir kez daha el değiştirdi. 2020 yılında Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç'in sahibi olduğu Genç Tur tarafından satın alınan şirket için 6 yıl sonra yeni bir satış anlaşmasına imza atıldı.

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ASYA TUR'UN YENİ SAHİPLERİ

Kocaeli merkezli faaliyet gösteren ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Asya Tur, Gölcüklü iş adamı Cemil Uzuner ve Turindex Turizm sahibi İsa Yılgın tarafından satın aldı. Böylece 64 yıllık dev firmada yeni dönem resmen başladı.

Türkiye'nin köklü otobüs firması satıldı! İşte 64 yıllık şirketin yeni sahipleri
Başlık ResmiTürkiye'nin köklü otobüs firması satıldı! İşte 64 yıllık şirketin yeni sahipleri

SATIŞ BEDELİ AÇIKLANMADI

Satış işleminin yaklaşık 10 gün önce tamamlandığı belirtilirken, devir bedeline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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50 ARAÇLIK FİLO DEVREDİLDİ

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren Asya Tur, yaklaşık 50 araçlık filosuyla hizmet veriyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sefer düzenleyen şirket, yıllardır özellikle Marmara Bölgesi'ndeki hatlarda önemli bir yolcu kitlesine hizmet sunuyor. ocaeli'nin en bilinen ulaşım markaları arasında gösterilen Asya Tur'un yeni dönemde nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceği ise merak konusu oldu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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