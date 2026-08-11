Goldman Sachs’ın küresel bankacılık ve piyasalar eş başkanı Ashok Varadhan, yüksek faiz ve petrol fiyatlarına yönelik endişelere rağmen yatırımcılara “yatırımda kalın” mesajı verdi. Varadhan, Fed’in bu yıl faiz artırmasını beklemediğini belirtti.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan, şirketlere ve kurumlara yatırım bankacılığı, finansman, menkul kıymetler ve varlık yönetimi gibi alanlarda hizmet sunan küresel finans kuruluşu Goldman Sachs, yatırımcılara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Goldman Sachs’ın küresel bankacılık ve piyasalar eş başkanı Ashok Varadhan’ın açıklamasına göre, yüksek faiz, petrol fiyatları ve ekonomiye yönelik endişelere rağmen yatırımcılara “yatırımda kalın” mesajı verdi. Varadhan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırmasını beklemediklerini ve faizlerin sabit kalacağını öngördü.

İŞTE OLUMLU GÖRÜNÜMÜN 3 TEMEL NEDENİ

Varadhan’a göre piyasalarda kalın mesajının 3 temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, enflasyonu yukarı yönlü etkileyen bazı unsurların etkisini kaybetmesini bekliyor. İkinci olarak, petrol fiyatlarının 2026’nın ilerleyen dönemlerinde varil başına 70 doların altına gerileyeceğini öngörüyor. Üçüncü olarak ise ekonominin dayanıklılığını koruyacağını ve yapay zekanın sağlayacağı verimlilik artışlarının ekonomik büyümeyi destekleyeceğini düşünüyor.

Goldman Sachs’tan yatırımcılara kritik mesaj! Piyasada kalmak için 3 neden

Değişen dünya koşullarıyla birlikte şekillenen teknolojilerde yapay zeka öncü adımlardan biri haline geliyor. Varadhan’a göre yapay zeka altyapısına yönelik yüksek yatırımlar kısa vadede enflasyonist baskı oluşturabilir ancak kapasite oluşturulduktan sonra verimlilik artışları enflasyonu düşürücü bir etki sağlayabilir. Öte yandan ekonominin temel nominal büyümesinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve dış baskıların azalmasıyla yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarının büyümeye katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Goldman Sachs’tan yatırımcılara kritik mesaj! Piyasada kalmak için 3 neden

ABD-İran gerilimi devam ederken küresel çapta piyasa baskıları da bununla birlikte devam ediyor. Dünyaca ünlü bankalar ve yatırım kuruluşları da bunun hakkında konuşmaya devam ediyor. İlerleyen zamanlarda ise piyasalarda neler olacağı merak konusu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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