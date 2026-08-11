Kaskın içindekini saatlerce fark etmedi, görenler donup kaldı: Tam iki metrelik

ABD’nin Arkansas eyaletindeki bir okulda futbol antrenmanı yapan liseli bir öğrencinin kaskından yaklaşık iki metre uzunluğunda zehirli yılan çıktı. Yılanın, antrenman boyunca kaskın içinde kaldığı belirlenirken, öğrenci olaydan yara almadan kurtuldu.

Arkansas’taki Maumelle Lisesi’nde futbol antrenmanı sırasında şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir öğrenci, kaskının içinde fark ettiği ‘tuhaflık’ üzerine ekipten yardım istedi. Kaskı inceleyen arkadaşları ve antrenörü, gördükleri yılan karşısında neye uğradığını şaşırdı.

BİR SAAT BOYUNCA ONUNLA ANTRENMAN YAPMIŞ

Maumelle Lisesi Atletizm Direktörü Kirk Horton, yılanın kaskın dolgu bölümünün altına saklandığını ve öğrencinin yaklaşık bir saat boyunca bu şekilde antrenman yaptığını söyledi. Horton, karşılaştıkları durumun sıra dışı olduğunu belirtirken, çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.

Kaskın içindekini saatlerce fark etmedi, görenler dönüp kaldı: Tam iki metrelik

Yılanın fark edilmesinin ardından okul personeli, hayvanı güvenli şekilde kasktan çıkarmak için harekete geçti. Kask bir bez çantaya konularak Maumelle Hayvan Hizmetleri ekiplerine teslim edildi.

BÖLGEDEKİ EN ZEHİRLİ TÜRLERDEN BİRİ

Dikkatli müdahalelerle yılanı kasktan çıkaran yetkililer, hayvanın Arkansas'taki en zehirli türlerden biri olan pamuk ağızlı yılan olduğunu belirtti. Karanlık ve korunaklı alanlarda saklanmayı tercih eden yılanın, bu nedenle kaskın içindeki dolgu bölümüne girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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