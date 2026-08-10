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Yunanistan'da gördü, şaşkına döndü! 'Seda abla seni de çalmışlar' paylaşımı viral oldu

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Yunanistan'da gördü, şaşkına döndü! 'Seda abla seni de çalmışlar' paylaşımı viral oldu

Yunanistan'ın Samos Adası'nda tatil yapan bir Türk turistin, kozmetik mağazası vitrininde gördüğü afiş sosyal medyada viral oldu. Ünlü sanatçı Seda Sayan'a ikizi kadar benzeyen modeli çeken turistin "Seda abla seni de çalmışlar" sözlerine ünlü sanatçıdan da cevap geldi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Yunanistan’ın Samos Adası’na tatile giden Türk turist, sokakta yürürken bir kozmetik mağazasının vitrinindeki afişi görünce şaşkına döndü. Vitrininde ünlü sanatçı Seda Sayan’a ikizi kadar benzeyen bir modeli fark eden turist, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı..

"SEDA ABLA SENİ DE ÇALMIŞLAR"

Afişteki modeli görünce şaşkınlığını gizleyemeyen kadın turist, videoda Seda Sayan’a seslenerek, "Seda abla Yunanistan'dayız, Samos Adası'nda bir yere geldik. Vitrinde seni gördüm zannettim ama değilmiş. Seni de çalmışlar abla! Şaka bir yana aynı sana benzemiyor mu?" ifadelerini kullandığı neşeli videoyla sosyal medyayı salladı.

Yunanistan'da gördü, şaşkına döndü! 'Seda abla seni de çalmışlar' paylaşımı viral oldu
Başlık ResmiYunanistan'da gördü, şaşkına döndü! 'Seda abla seni de çalmışlar' paylaşımı viral oldu

SEDA SAYAN DA ŞAŞIRDI: "AAA NERESİ ORASI?"

Seda Sayan da sosyal medyada çığ gibi büyüyen "Yunanlar Seda Sayan'ı da çaldı" yorumlarına sessiz kalmadı. Ünlü şarkısı videonun altına "Aaa neresi orası?" diye yazdı, takipçilerinden beğeni yağdı.

Yunanistan'da gördü, şaşkına döndü! 'Seda abla seni de çalmışlar' paylaşımı viral oldu
Başlık ResmiYunanistan'da gördü, şaşkına döndü! 'Seda abla seni de çalmışlar' paylaşımı viral oldu

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından afişteki kişinin kimliği netleşti. Afişte yer alan ismin, Yunanistan'ın tanınan oyuncu ve televizyon sunucularından Katerina Kainourgiou olduğu ve görselin kendisinin marka yüzü olduğu bir kozmetik firmasına ait kampanya çalışması olduğu öğrenildi.

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