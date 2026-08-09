İstanbul'a 14-17 Ağustos uyarısı! Hava değişiyor, detaylar belli oldu
Meteoroloji, yeni haftanın ilk gününde birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Samsun için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul’da sıcaklıkların 14-17 Ağustos’ta düşmesi bekleniyor.
Yeni haftanın ilk gününe dair tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak beklenen illeri açıkladı. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı illerde sağanak yağış beklenirken, Samsun için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte detaylar...
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Kastamonu'nun iç kesimleri hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Muğla’nın iç, Osmaniye’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.
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SAMSUN'A SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent için 'sarı kodlu uyarı' verdi. Samsun'da yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ
Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hava Forum ise İstanbul için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "14-17 Ağustos tarihlerinde yurdumuza Rusya'dan poyrazla birlikte mini bir serin hava dalgası gelecek" denilen paylaşımda, "Sıcaklıklar İstanbul'da gündüz 31-33'den 26-27 derecelere inebilir. Serin bir poyraz esintisi de beraberinde gelecek. Ara ara yağmur da yapabilir" ifadeleri kullanıldı.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURSA 22°C, 33°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 24°C, 34°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 23°C, 38°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 17°C, 30°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 22°C, 31°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 31°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 30°C
Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C
İl geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 14°C, 27°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 22°C, 32°C
Az bulutlu
KARS 13°C, 25°C
Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 17°C, 28°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 28°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık