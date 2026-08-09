İstanbul'a 14-17 Ağustos uyarısı! Hava değişiyor, detaylar belli oldu

Meteoroloji, yeni haftanın ilk gününde birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Samsun için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul’da sıcaklıkların 14-17 Ağustos’ta düşmesi bekleniyor.

Yeni haftanın ilk gününe dair tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak beklenen illeri açıkladı. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı illerde sağanak yağış beklenirken, Samsun için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte detaylar...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Kastamonu'nun iç kesimleri hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Muğla’nın iç, Osmaniye’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

SAMSUN'A SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent için 'sarı kodlu uyarı' verdi. Samsun'da yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hava Forum ise İstanbul için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "14-17 Ağustos tarihlerinde yurdumuza Rusya'dan poyrazla birlikte mini bir serin hava dalgası gelecek" denilen paylaşımda, "Sıcaklıklar İstanbul'da gündüz 31-33'den 26-27 derecelere inebilir. Serin bir poyraz esintisi de beraberinde gelecek. Ara ara yağmur da yapabilir" ifadeleri kullanıldı.

10 Ağustos 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURSA 22°C, 33°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 24°C, 34°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 23°C, 38°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 17°C, 30°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 31°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 31°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 30°C

Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

İl geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 27°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 32°C

Az bulutlu

KARS 13°C, 25°C

Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 28°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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