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Spor

Arda Güler için astronomik teklif! Fenerbahçe servet kazanacak

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Arda Güler için astronomik teklif! Fenerbahçe servet kazanacak

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in, Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler için 115 milyon avroyu gözden çıkardığı ve gelecek cevaba göre rakamı yükseltebileceği öne sürüldü. Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde sarı lacivertlilerin yüzde 20'lik pay sebebiyle satıştan 23 milyon avroyu kasasına koyacağı belirtildi.

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Sarı lacivertli ekipten Real Madrid'e transfer olduktan sonra gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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ARDA İÇİN 115 MİLYON AVRO

Fichajes'in haberine göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, milli yıldız Arda Güler için 115 milyon avroyu gözden çıkardı. İspanyol devinin yöneticilerinin bu teklifi iki önemli faktörle beraber değerlendireceği, Arda Güler'in takım içindeki sportif önemi ile Fenerbahçe'den transfer edilirken ödenen bedelin çok üzerinde bir rakamın sağlayacağı ekonomik kazancın dikkate alınacağı aktarıldı. Paris Saint-Germain'in, ilk teklifin reddedilmesi halinde transfer için ısrar edebilecek ekonomik güce sahip olduğu hatırlatıldı.

Arda Güler
Başlık ResmiArda Güler

FENERBAHÇE'YE SERVET

Ayrıca Fenerbahçe, transfer bu bedelle gerçekleşmesi halinde 21 yaşındaki yıldızın sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi sebebiyle 23 milyon avroyu kasasına koyacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkan ve takımın vazgeçilmezi haline gelen Arda Güler, 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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