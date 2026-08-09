Sakarya’da yaz tatilini limonata satarak geçiren 14 yaşındaki lise öğrencisi Buğra Koç, hayalleri için kendi kazandığı parayı biriktiriyor. Günde 6 saat çalışan lise öğrencisi, ayda 90 bin lira kazanıyor. Koç “Aylık kazancım asgari ücretin üç katı. 14'üncü günümde kendime akıllı telefon aldım, sonra da para biriktirmeye başladım” dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Buğra Koç, yaz tatilini çalışarak değerlendirerek kendisine bir gelir kapısı oluşturdu. Serdivan'ın işlek caddelerinden birinde tezgah açarak limonata satan Koç, günlük 3 bin lira olmak üzere ayda 90 bin lira kazandı.

Kazancıyla asgari ücreti üçe katlayan lise öğrencisi, hayalleri için birikim yapmaya başladı. 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel’e de ilham olan Koç, 6 saatte 3 bin lira kazandığını söyledi.

Aylık kazancı asgari ücretin üç katı! Günde 6 saat çalışıyor: Lise öğrencisinin ferahlatan gelir kapısı

“33 GÜN LİMONATA SATTIM”

Buğra Koç, ticarete nasıl atıldığını şöyle anlattı:

İki sene önce yaz tatilinde boş durmak yerine limonata satayım dedim. Çokta iyi bir fikir oldu. İki senedir devam ediyorum. Orta boy bardaklarım 70, büyük boy bardaklarım 80 lira. Günlük kazancımda 3 bin lirayı geçiyor. Bu sene yaz tatilinde 33 gün limonata sattım. Bugün 33. günüm. 14'üncü günümde kendime akıllı telefon aldım. O günden sonra da para biriktirmeye başladım. Marketten veya pazardan haftalık olarak limon alıyoruz. Bardakları da alıyoruz. Haftalık limonlar 2 bin lira tutuyor. Bardaklarla beraber 3 bin liraya denk geliyor. Ben bu 3 bin lirayı bir günde çıkartıyorum. Burada tam 10 litre limonata var. Annem yedek limonatalar da yapıyor.

“AYDA 90 BİN LİRAYI BULUYOR”

Toplam 6 saat çalıştığını belirten Koç “Öğle saatlerinde 12.00 gibi açıyorum, akşam 18.00'de kapatıyorum. 3 bin lira günlük kazanıyorum. Ayda 90 bin lirayı buluyor. Kazancım asgari ücretin üç katı" dedi.

Aylık kazancı asgari ücretin üç katı! Günde 6 saat çalışıyor: Lise öğrencisinin ferahlatan gelir kapısı

“AİLEM GURUR DUYDU”

Gelecekte bir kafe açmak istediğini belirten lise öğrencisi “Ailem ve arkadaşlarım gurur duydular. Tanımadığım insanlar da destek oluyorlar. Gelen insanların çoğu sohbet ediyor. Arabayla yanaşanlar ya da parka gelenler, yürüyenler, motosikletli kuryeler, minibüsler gelip alıyorlar. Sohbet ediyorlar. Kendi küçüklüklerini hatırlıyorlar. ‘Biz hep ışıklarda su ve tatlı satardık, siz de çok güzel bir şey yapmışsınız, ticarete atılmışsınız helal olsun' diyorlar. Biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Aylık kazancı asgari ücretin üç katı! Günde 6 saat çalışıyor: Lise öğrencisinin ferahlatan gelir kapısı

“ELEKTRİKLİ BİSİKLET ALMAK İSTİYORUM”

Arkadaşından ilham alarak su satmaya başlayan 13 yaşındaki Ali Kemal Temel ise şöyle konuştu:

O limonata satmaya başladı, ben de su satmaya başladım. Birbirimizden görerek yan yana satmaya başladık. Benim ailem hiçbir sıkıntı yapmıyor. Tam tersine yardım ediyorlar. O gittiği zaman ben onun tezgahına bakıyorum, ben gittiğimde o benim tezgahıma bakıyor. Aramızda yardımlaşıyoruz, hiçbir sorunumuz yok. Ne kadar su sattığıma göre değişiyor ama günlük bin lira alıyorum. Tanesini 10 liradan satıyorum. Bir hafta önce kendime yeni bir tablet aldım. Şimdi de daha fazla para biriktirerek yaz tatilinin sonuna doğru elektrikli bisiklet almak istiyorum.

Aylık kazancı asgari ücretin üç katı! Günde 6 saat çalışıyor: Lise öğrencisinin ferahlatan gelir kapısı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sakarya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISakarya

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