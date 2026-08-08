İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından yağmur sürprizi! Meteoroloji gün verdi

İstanbul'da etkili olan sıcak ve yüksek nem yerini sağanağa bırakıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da yüksek sıcaklık ve nem, kent sakinlerini zorlamaya devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde yüzde 95'in üzerine çıkan nem oranı, sıcaklığın daha yüksek hissedilmesine neden oluyor.

Ancak bunaltıcı hava kısa süreliğine etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

BUGÜN 33 DERECE, YARIN YAĞMURLU

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 33 derece olması beklenirken, yarın kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların İstanbul'un yanı sıra Trakya, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde de görülmesi bekleniyor.

YAĞIŞIN ARDINDAN SICAKLIK YÜKSELECEK

Meteoroloji tahminlerine göre sağanak yağışın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. İstanbul'un yeni haftaya 32 derece sıcaklıkla başlaması öngörülüyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

9 Ağustos 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C, 30°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURSA 21°C, 33°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 25°C, 35°C

Parçalı bulutlu,

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BOLU 16°C, 29°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 31°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 29°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 24°C, 29°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KONYA 23°C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 16°C, 29°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

KARS 13°C, 27°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar il genelinde yerel kuvvetli olacak.

MALATYA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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